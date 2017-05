21x de beste dieettips van vrouwen die meer dan 50 kilo zijn afgevallen

Als je een paar kilo kwijt wilt, kun je wel wat inspiratie en tips gebruiken. En wie kan je beter advies geven dan een ervaringsdeskundige? Deze Amerikaanse vrouwen zijn stuk voor stuk 50 kilo (of meer) afgevallen. Dus kom maar door met die tips!

Shanna Fichera (28) uit Californië viel 50 kilo af. Haar advies:

1. Begin klein. “Ik begon met elke dag met een kwartier joggen of wandelen. Daarvan maakte ik 30 minuten en daarna maakte ik het weer langer. Het was een zeer geleidelijk proces.”

2. Geef niet op als je gewichtsverlies op een plateau komt. “Ik weet nog dat ik mijn eerste plateau raakte en ik voelde me zo verslagen, maar je moet doorzetten en ervoor blijven werken om je doel te bereiken. Je moet je niet laten ontmoedigen.”

3. Wees realistisch over welke gewoontes je moet laten gaan. “Toen ik zwaar was, at ik elke dag frietjes, plus bij elke maaltijd koolhydraten – zoals een broodje voor lunch of brood met pasta als avondeten. Een dieet met zoveel gefrituurd eten en koolhydraten gaat je niet helpen met afvallen. Om echt gewicht kwijt te raken ging ik van drie grote maaltijden per dag naar zes kleine, plus vooral verse groentes en salades. En geen brood meer!”





4. Vind een gezonde maaltijd die je lekker vindt en eet die non-stop. “Toen ik studeerde, keek ik wat ik in de kantine kon krijgen en ging op zoek naar de gezondste opties, zoals een meergranenbroodje met kalkoen. Dat at ik meestal tijdens de lunch en avondeten – en ik was zo gefocust op mijn doel dat het niet voelde als een herhaling.

Alyssa Ann Heidemann (31 jaar, 59 kilo afgevallen)



5. Vervang slechte snacks voor goede. “Ik snackte eerst met chips, snoep en ander junkfood, maar nu eet ik ik zes keer per dag. Mijn nieuwe snacks zijn proteïne-repen of shakes, pistachenootjes, selderij en kaassnacks met weinig vet.”

6. Bestel slimme salades. “Ik kook meestal thuis, maar als ik uit eten ga maak ik nu gezonde keuzes. Ik at eerst bijvoorbeeld taco’s, burgers, friet en milkshakes, nu neem ik salades zonder croutons en ik kies voor een dressing met weinig vet.”

7. Kook zelf. “Ik bak vis in olijfolie of ik maak een kip in bbq-stijl. Ik eet boontjes, wortel, selderij, cottage cheese, pistachenootjes, olijfen en yoghurt met weinig vet. Ik heb eigenlijk nooit honger.”

8. Neem twee keer zoveel groente, als je nog trek hebt. “Als ik nog steeds trek heb, ga ik liever voor groente in plaats van junkfood.”

9. Maak je snacks de avond van tevoren. “Toen ik op mijn zwaarst was, was mijn slechte eigenschap om fastfood mee naar huis te nemen vanuit mijn werk om half 10 of 10 uur ’s avonds. Nu neem ik eten en snacks mee naar mijn werk, zodat ik geen honger heb als ik thuis kom. Ik heb nu meer controle.”

Sarah Lugger (36 jaar, 67 kilo afgevallen)

10. Haal geen verleidelijke dingen in huis. “Ik haal geen ijs in huis omdat ik niet kan stoppen met eten. Op deze manier kan ik een bolletje ijs kopen als ik even zin heb om te snoepen. En dan ben ik ook klaar.”

11. Beweeg tijdens je lunchpauze. “Tijdens mijn lunch loop ik op een loopband of ik ga een half uur wandelen.

12. Bewaar overal tussendoortjes. “Ik zorg dat ik altijd snacks bij me heb voor als ik in de auto zit of een maaltijd mis. Op die manier heb ik geen honger meer en zorg ik ervoor dat ik later niet te veel eet.”

13. Eet vaker kleine porties. “Ik ging van 3 grote maaltijden per dag naar 6 kleine.”

Stephanie Aromando (28 jaar, 43 kilo kwijt)

14. Ga gewichtheffen om af te vallen. “Cardio hielp me om af te vallen, maar gewichtheffen is een groot deel van mijn succes: zware gewichten heffen met een trainer heeft mijn lichaam gevormd.”

15. Beweeg ook op rustdagen. “Ik sport 6 dagen per week en zorg dat ik één keer per week een rustdag heb. Dan ga ik wandelen of doe ik aan yoga.”

16. Neem je verantwoordelijkheid voor ongezonde gewoontes. “Het is nog steeds moeilijk voor me om toe te geven dat ik een binge eater was. Ik ging minstens één keer per week drie vette bagels eten – ik kocht zelfs drie drankjes zodat de werknemers zouden denken dat ik ontbijt haalde voor drie mensen. Dan at ik alles op in mijn auto. Ik neomde het een verslaving, maar het was gewoon een smoesje.”

17. Gebruik sporten niet als smoes om ongezond te eten. “Toen ik aan mijn strijd begon, heb ik meteen alle ongezonde dingen uit mijn dieet geschrapt zodat ik mijn fitness-programma niet kon gebruiken om maar door te gaan met slecht eten.”

18. Hou het simpel. “Ik eet simpele maaltijden en ik eet zo clean als mogelijk.”

19. Maak eten van tevoren klaar. “Ik eet 5 kleine maaltijden per dag, maar ik bereid ze maar 2 keer per week en zet dan alles in de koelkast. Zo ben ik klaar als ik honger heb.”

20. Eet één keer per week een cheat meal. “Ik mag van mezelf na mijn zwaarste work-out iets wat ik heel lekker vind. Zo blijf ik goed bezig.”

21. Drink alleen water. “Ik neem elke dag een fles water mee en drink ‘m helemaal leeg. Misschien ziet het er raar uit, maar dat maakt me niet uit.”

