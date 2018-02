Diëtisten waarschuwen voor het gevaarlijke Assepoesterdieet

Er is weer een nieuwe, zorgwekkende dieettrend gesignaleerd op het internet: het Cinderella- of Assepoesterdieet.

Diëtisten wereldwijd waarschuwen voor dit dieet, waarbij het doel is zo ontzettend veel af te vallen totdat je net zo’n taille hebt als het tekenfilmfiguur Assepoester.

Het Assepoesterdieet komt uit Japan, waar de afvalmethode ontzettend populair is, vooral op Twitter. Bij het dieet hoort een formule, waarbij het kwadraat van je lengte (in meter) vermenigvuldigd wordt met 18. De uitkomst is het streefgewicht van diegene die wil afvallen. Dus als je bijvoorbeeld 1.75 meter bent, kom je uit op een streefgewicht van 55 kilo.

Wie dit gewicht bereikt bij die lengte, heeft nog nét een gezond BMI. Een gezond BMI (Body Mass Index), ligt tussen de 18 en 25, maar het wordt ongezond wanneer mensen dwangmatig naar een bepaald getal toewerken.

A horrifying #CinderellaDiet challenge is getting dragged on Twitter. https://t.co/hl1hGMwjKs — Revelist (@heyrevelist) 22 februari 2018

“BMI is een richtlijn, die vooral dient om uitzonderingen of grote veranderingen op te sporen”, legt diëtiste Sanne Mouha uit. “Ook een snelle verandering in BMI is zorgwekkend : als die hard daalt van bijvoorbeeld 25 naar 20, kan dat een indicatie zijn dat er iets aan de hand is. Maar verder zegt een BMI niets over je levensstijl, je lichaamsvorm of hoe gezond je bent, dus het zou ook geen streefdoel moeten zijn”.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Telegraaf. Beeld: