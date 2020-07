6 vragen die je altijd al aan een gynaecoloog hebt willen stellen

Weet jij eigenlijk precies wat er met je lichaam gebeurt tijdens de menstruatie? Het is natuurlijk een teken van vruchtbaarheid, maar het kan ook problemen met zich meebrengen. Hoe zit dat precies? En wanneer moet je langs een gynaecoloog?

Van slapeloosheid tijdens je cyclus tot de invloed van stress op je menstruatie: déze vragen worden het vaakst aan een gynaecoloog gesteld.

Stress kan veel invloed hebben op je menstruatie. Het stresshormoon cortisol heeft namelijk een wisselwerking met je vrouwelijk hormonen. Het kan je hormoonhuishouding uit balans trekken. Zo kan stress je menstruatie niet alleen pijnlijker maken, maar ook verergeren of juist uitstellen. Je menstruatie kan door stress vroeger of later komen en zwaarder of lichter worden.

2. Waarom heb ik zoveel honger als ik ongesteld ben?

Vlak voor en tijdens je menstruatie gaat je hormoonbalans alle kanten op, waardoor je last kan hebben van stemmingswisselingen. Progesteron is een hormoon dat invloed heeft op je zin in eten. Doordat je aan het eind van je menstruatie meer progesteron in je lichaam hebt, kun je dus meer honger hebben dan normaal. Dit is niks om je zorgen over te maken en is maar tijdelijk.

3. Kun je zomaar stoppen met de pil?

Stel je zit al 20 jaar aan de pil, maar wil nu zwanger worden. Kan je dan gewoon stoppen met de pil? Ja, als je puur de pil als anticonceptiemiddel gebruikt wel. Wel moet je er rekening mee houden dat je tijdelijk minder vruchtbaar kunt zijn net na het stopen. Maar op de lange termijn heeft de pil geen invloed op je vruchtbaarheid. Wel kan het soms een jaar duur voordat je menstruatie volledig is hersteld. Zorg er wel voor dat je goed eet. Vrouwen aan de pil kunnen lage niveaus van bepaalde vitamines en mineralen hebben, zoals ijzer en magnesium.

Als je de pil slikt om het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) te behandelen, kun je na het stoppen lang last blijven hebben van een onregelmatige menstruatie. Een bezoek aan de huisarts of gynaecoloog kan dan wel verstandig zijn.

4. Mijn menstruaties zijn vrij hevig. Moet ik hiervoor langs een gynaecoloog?

Kun je tijdens je menstruatie eigenlijk niet werken of leuke dingen doen? En heeft deze maandelijkse periode veel effect op je leven? Dan kun je volgens gynaecologen beter een bezoek brengen aan een huisarts. Wellicht kunnen zij je helpen om de klachten te verminderen. Ook als je ineens veel zwaarder ongesteld bent dan andere maanden, is het slim hulp te zoeken bij een huisarts of gynaecoloog.

5. Moet je als je zwanger wil worden je hormonen laten checken?

Als je fit, gezond en jonger dan 35 jaar bent bent, kun je het beste pas na een jaar proberen naar de huisarts gaan. Als je ouder bent dan 35 jaar, geef het dan zes maanden. Maar wacht geen jaar als je een chronische gezondheidsaandoening hebt, zoals diabetes, PCOS of endometriose. Dan kan de huisarts of gynaecoloog je vaak al eerder helpen.

6. Heeft je menstruatiecyclus veel invloed op je slaap?

Vaak merken vrouwen dat ze na de ovulatie en vóór hun menstruatie slechter slapen. Dit kan te maken hebben met de veranderingen van je lichaamstemperatuur en progesteronspiegel. Is dit het geval en heb je hier heel veel last van? Dan is het verstandig om tijdelijk je cyclus bij te houden om te zien in hoeverre je menstruatiecyclus je slaap beïnvloedt. Met deze informatie kun je (samen met een arts of gynaecoloog) kijken hoe je je levensstijl kunt veranderen om je slaap te bevorderen.

