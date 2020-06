Deze 3 dingen in huis kunnen allergieën veroorzaken

Heb je vaak last van jeuk en hoofdpijn en moet je regelmatig in huis niezen? Dan kan je misschien wel allergisch zijn voor iets in huis.

Dit zijn de meestvoorkomende allergieën in huis:

Hoewel de beestjes te klein zijn om zonder microscoop te zien, kunnen ze toch impact hebben op mensen. Je hebt dan vaak dezelfde symptomen als hooikoorts: hoofdpijn, niezen, loopneus, een piepende ademhaling of ademhalingsproblemen.

Probeer te achterhalen of je een huisstofmijtallergie hebt, door heel goed te stofzuigen en schoon te maken. Verwijder tapijten en vloerkleden en bedenk je matras en boxspring met speciale huisstofmijthoezen. Heb je geen of minder last, dan ben je waarschijnlijk allergisch. Ga in dat geval even langs de huisarts voor advies.

2. Schimmel

Wanneer je last hebt van waterschade of een lekkage, kun je ook last krijgen van een allergie. Je bent dan vaak allergisch voor schimmels. Je bent dan veel aan het hoesten en snotteren. Je hebt last van jeukende, rode en tranende ogen. Ook misselijkheid komt vaak voor en soms moet je zelfs braken.

In dat geval wordt aangeraden om een HEPA-filter in je huis te installeren en eventuele schimmelschade te verwijderen. Daarnaast kan het hebben van een ontvochtiger, het vervangen van de filters in je oven, het verwijderen van tapijten in je badkamer, het recyclen van oude boeken en kranten en het schoon en droog houden van biologische plantenbakken de symptomen helpen voorkomen.

3. Huisdieren

Honden- of kattenallergieën zijn toch wel de meestvoorkomende allergieën in huis. Vooral katten en honden kunnen allergieën veroorzaken. De urine, het speeksel, het zweet, haren en huidschilfers kunnen allemaal leiden tot niezen, een loopneus, jeukende ogen, verstopte neus, hoesten en gezwollen ogen.

Probeer huisdieren dan ook te vermijden of neem voordat je bij iemand op bezoek gaat van tevoren medicijnen in. Heb je zelf een huisdier en kun je daar echt geen afstand van doen? Dan kun je je harige vrienden zoveel mogelijk uit de slaapkamer proberen te houden en een luchtreiniger kopen. Op die manier kun je de symptomen verminderen.

Tapijt vol honden- of kattenhaar? Zó krijg je dat er heel makkelijk uit:

Bron: Popsugar. Beeld: iStock