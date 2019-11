Déze 4 dingen kun je beter niet gelijk na het sporten doen

Het liefst plof je na een intensieve work-out natuurlijk meteen op de bank. Toch kun je dat én nog 3 andere dingen beter niet gelijk na het sporten doen.

We hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Advertentie

1. Je sportkleding aanhouden

Het is niet slim om je sportkleding nog een lange tijd aan te houden als je eenmaal thuis bent. Waarom niet? Door het sporten ben je gaan zweten, waardoor je oksels en rug nat zijn geworden. Als je eenmaal weer op adem bent, krijg je het door de natte plekken in je sportkleding koud en loop je veel makkelijker een verkoudheid op. Je kunt je daarom het beste gelijk even omkleden.

2. Gelijk na je work-out eten

De meeste mensen sporten vlak voor het eten, zodat ze tijdens de training geen last hebben van een volle buik. Maar ook al heb je nog zo’n honger gekregen van het sporten, je kunt beter niet gelijk gaan eten als je thuiskomt. Je kunt het beste zo’n 20 tot 30 minuten wachten. Blijf in die periode goed drinken om jezelf te hydrateren.