Waarom je bepaalde dingen de volgende dag alweer bent vergeten

Ken je dat: je bedenkt je dat je de volgende dag iets moet doen, maar wanneer je wakker wordt ben je ineens alles kwijt. Waar komt dat toch door?

Het heeft alles te maken met je nachtrust.

Advertentie

Vol

Uit een Amerikaans onderzoek van National Institute of Neurological Disorders and Stroke blijkt dat hersenen de zogeheten remslaapfase gebruiken om ‘onbelangrijke’ dagelijkse herinneringen te wissen. Anders loopt je geheugen helemaal vol. Het nieuwe onderzoek geeft inzicht in het effect van slaap op geheugenverlies.

Dromen

Er zijn hersendeeltjes die tijdens de zogeheten remslaap bepalen welke nieuwe informatie we na een goede nachtrust moeten onthouden en welke niet. Je hersenen kunnen dus ook een deel van je dromen verwijderen, waardoor je die de volgende dag dus niet meer herinnert. Onze hersenen graven dus selectief in ons geheugen om het brein in goede conditie te houden. De remslaap is een van de slaapfasen waar ons lichaam elke nacht doorheen gaat. De remslaap begint ongeveer 90 minuten nadat we in slaap zijn gevallen. Dit is ook de fase waarin we dromen.

Muizen

Het onderzoek is uitgevoerd bij muizen, maar je kunt volgens de wetenschappers zeer waarschijnlijk zeggen dat dit ‘opruimen’ van het brein ook bij mensen plaatsvindt. Dat zou een belangrijke doorbraak kunnen betekenen voor de behandeling van mensen met bijvoorbeeld Alzheimer.

Dit is waarom je altijd alles vergeet in de overgang:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Earth.com. Beeld: iStock