Zit je in een dip? Dít kun je doen om je beter te voelen

We hebben allemaal wel eens een dagje waarop we wat minder lekker in ons vel zitten. De mindere dagen horen een beetje bij het leven, maar echt prettig zijn deze niet. Hier een aantal reminders die je kunt toepassen als je niet helemaal lekker in je vel zit.

Goed in je vel zitten is makkelijker gezegd dan gedaan. Een hoop mensen hebben hier wat moeite mee. Stress en druk van buitenaf zijn de grootste factoren die ervoor zorgen dat jij je minder goed voelt. Zonde, want je mentale gezondheid is hartstikke belangrijk! Toe aan een boost? Zo kom je van die dip af.

Wees content met jezelf

Voor sommigen is het lastig te geloven dat zij er écht toe doen. Dit is echter wel een van de belangrijkste punten om je goed te voelen. Je bent slim, grappig, knap, een geweldige partner en een nog geweldigere moeder. Stop met jezelf vergelijken met anderen en waardeer wat jij zelf hebt.

Praat erover

Als je je niet zo lekker voelt, is het makkelijk om dit gevoel voor jezelf te houden. Maar dat zorgt er wel voor dat het probleem hierdoor groter wordt. Het is misschien spannend om je kwetsbaar op te stellen en aan te geven dat het even niet zo lekker gaat, maar dit zal ontzettend opluchten! Door je gevoel op te kroppen maak je het uiteindelijk alleen maar erger. Gooi het er dus lekker uit.

Zoek een hobby

Het vinden van een nieuwe hobby kan je erbij helpen om je wat beter te voelen. Even weg uit de dagelijkse sleur en iets anders vinden om je volledig op te storten, dat kan heerlijk zijn! Op die manier kun je ook nog eens nieuwe mensen leren kennen, een win-win situatie dus.

Ga sporten

Bewegen is een van de beste manieren om je op een rap tempo beter te voelen. Het geeft een ontspannen gevoel, meer energie en jij kunt trots zijn op het feit dat je weer eens naar de sportschool bent gegaan, een stuk hebt gewandeld of gefietst.

Nee zeggen

Als jij in een dipje zit, is de kans groot dat je al over bepaalde grenzen heen bent gegaan. Nu is het tijd om even aan jezelf te denken, zonder anderen te moeten pleasen. Leer om ‘nee’ te zeggen tegen afspraken waar je geen zin in hebt, of geen tijd voor hebt. Het lijkt moeilijk, maar zodra je dit een paar keer hebt gedaan, zul je erachter komen dat het steeds makkelijker wordt. Plan daarnaast nog wat vrije tijd voor jezelf in als je die afspraak hebt afgezegd. Dit is het ideale moment voor wat me-time.

Wees niet te streng

Het is belangrijk om niet te streng voor jezelf te zijn. Als alles tegen zit, probeer het dan eens van dag tot dag te bekijken. Huil als dat nodig is, trek de natuur in voor wat frisse lucht als je daar behoefte aan hebt en bestel een grote kop thee met wat lekkers op een terrasje.

Durf hulp te vragen

Heb je het idee dat je er zelf niet helemaal uit gaat komen? Wees dan niet te verlegen om wat hulp te vragen. Waarschijnlijk heb je een hoop lieve mensen die dichtbij je staan, die je allemaal willen helpen. Andersom zou jij dat waarschijnlijk ook doen! Het enige dat jij hoeft te doen is het te vragen. Als het niet opgelost kan worden met de hulp van jouw vrienden of familie, dan zou je altijd nog professionele hulp in kunnen schakelen.

