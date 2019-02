Nog voor de lunch een dip? Dat zou hierdoor kunnen komen

Verschillende dingen die we in de ochtend doen, hebben invloed op hoe we ons de rest van de dag voelen. Heb jij zelfs voor de lunch al een dip? Dat zou kunnen komen omdat je een van deze fouten maakt in de ochtend.

Snoozen

Inmiddels welbekend: van snoozen wordt je lichaam niet per se wakkerder. Het brengt juist je slaapcyclus in de war. Hierdoor voel je je sloom en ben je niet zo fit als dat je zou zijn als je niet gesnoozed had. Probeer daarom meteen op te staan nadat je wekker is gegaan.

Koffie

Heerlijk: wakker worden met een bakkie leut. Toch kun je dat eerste kopje koffie beter uitstellen. Als je vlak na het opstaan al koffie drinkt, verstoor je de natuurlijke aanmaak van cortisol. Dit stofje maakt je lichaam aan tijdens het ontwaken en het werkt als een soort cafeïne, je wordt er alert en wakker van. Wanneer je nog meer cafeïne binnenkrijgt van koffie, kan je lichaam dat niet goed verwerken. Het gevolg? Rusteloosheid, stress of juist vermoeidheid en lusteloosheid. Het beste kun je nog even wachten met je eerste kopje.

Heet douchen

Een warme douche is zalig, maar als je echt wakker wil worden, kun je beter voor een koude(re) douche gaan. Hitte geeft een signaal aan je zenuwstelsel dat je spieren zich mogen ontspannen en je hartslag naar beneden mag, en dat zorgt ervoor dat je weer in kunt dommelen. Een snelle, koude douche zorgt juist voor de aanmaak van adrenaline en endorfines. Deze geven je energie en een blij gevoel.

Ontbijten

Eet jij regelmatig even snel een plak ontbijtkoek of mueslireep on the go? Geen slimme zet. Deze producten bezorgen je voor even een energiepiek, maar daarna kom je in een dip. Het beste kun je ervoor kiezen om te ontbijten met fruit, complexe koolhydraten en eiwitten. Dit zorgt ervoor dat je lang verzadigd bent en een goede bodem hebt om de dag mee te beginnen.

Smartphone check

Hoe goed het ook voelt om alvast social media en je werkmail te checken vanuit je warme nestje, dit kun je beter niet doen. Door dit te doen, kan je lichaam (onbewust) in paniekmodus raken. “Door meteen mails te lezen begin je de dag op een negatieve manier,” vertelt psychologe Susan Bartell, gespecialiseerd in het balans tussen werk en privé, tegen HLN. “Je zal trouwens ook meer fouten maken als je een mail half slapend beantwoordt.”

