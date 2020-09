Dit gebeurt er als je griep én het coronavirus tegelijkertijd krijgt

Nu er nog steeds zo veel te doen is rondom het coronavirus, zou je bijna vergeten dat er ook nog een griepseizoen zit aan te komen. Toch is het mogelijk dat je zowel het coronavirus als de griep krijgt. Maar is de impact is zo’n geval ook groter op je lichaam dan wanneer je één van de twee zou krijgen?

Als we verschillende experts moeten geloven wel. Zo geeft dokter Adrian Burrowes, een arts in Florida, aan dat het extra zwaar is voor je lichaam als je beide virussen te pakken krijgt.

“Kwetsbaarder voor andere virus”

“Je kunt zeker griep en Covid-19 tegelijk krijgen en dat kan catastrofaal zijn voor je immuunsysteem,” zo vertelt hij. Volgens epidemioloog dokter Seema is dat niet het enige: “Als je geïnfecteerd bent met het ene virus ben je vermoedelijk nog kwetsbaarder voor het andere. Als je het griepvirus onder de leden hebt, verzwakt dat namelijk je lichaam.”