Dit gebeurt er met je lichaam nu het kouder wordt

Nu de blaadjes van de bomen vallen trekken we niet alleen andere kleding uit de kast, ons lichaam functioneert ook op een andere manier.

Na al die zonnige maanden moet ons lichaam wennen aan de koudere temperaturen. Het kan zijn dat je last hebt van vermoeidheid, hoofdpijn of pijn ervaart in je spieren.

Hoofdpijn

En die hoofdpijn komt zéker ergens vandaan. Een van de oorzaken van hoofdpijn is de samentrekking van bloedvaten in je hersenen. “Koud weer kan ervoor zorgen dat de bloedvaten samentrekken, waardoor ze nauwer worden en er minder bloed tegelijk doorheen kan stromen. Veranderingen door extreme kou en storm kunnen ervoor zorgen dat migraine opspeelt”, aldus Xiang Li, internist bij Tri-City Medical Center in Californië.

Droge huid

Je huid kan ook ineens een stuk droger aanvoelen. “Naarmate de temperatuur afneemt, zit er ook minder vocht in de lucht” vertelt dermatoloog Tsippora Shainhouse op Womenshealth.nl. Dat betekent dat je huid meer behoefte heeft aan vocht. Zorg voor een goede huidverzorging en drink genoeg water, zéker nu de temperaturen dalen. Shainhouse: “Stevige wind kan de huid irriteren en soms zelfs de beschermende huidbarrière aantasten.” Ook slim: zorgen voor een goede luchtvochtigheid in huis (bijvoorbeeld een bakje water aan de verwarming), die helpt je huid te herstellen. En smeer je gezicht in met een dikke laag nachtcrème voor het slapen.

Vermoeidheid

Waarom we juist nu extra vermoeid zijn? Een dag in de herfst (en de winter al helemaal) heeft minder lichturen en de zon heeft ook een lagere intensiteit. Wie snel last heeft van een herfst- of winterdip produceert meer monoamino-oxidase (MAO), een enzym dat het gelukshormoon serotonine afbreekt. En dat is niet prettig, nee. Zorg dat je – óók als het regent of hard waait – elke dag minimaal een uur naar buiten gaat. Het geeft je meteen meer energie. Is dat echt niet mogelijk? Schaf dan een lichttherapielamp aan.

Minder vitamine D

Waarschijnlijk heb je de afgelopen maanden lekker veel vitamine D aangemaakt. We hebben er tenslotte een lange, zonnige zomer opzitten. Dokter Li: “Als het buiten koud is, is niet alleen de UV-index lager dan in de zomer, maar gaan mensen ook minder snel naar buiten, waardoor de kans op een vitamine D-tekort nog groter is.” Heb je last van slaperigheid of een slap gevoel in je spieren? Dan zou het kunnen dat je een tekort aan vitamine D hebt. Bij twijfel is het verstandig even bloed te laten prikken.

Minder fit

We brengen allemaal weer meer tijd binnen door. Best fijn, want we nemen weer tijd voor een goed boek, doen de kaarsjes aan en drinken een goed glas wijn. Toch heeft dit ook nadelen: meer tijd binnen doorbrengen, betekent vaak meer contact met anderen. De kans dat je een verkoudheid of griepje oploopt, is daarmee groter. “De meeste virussen heb je een aantal dagen vóór je eerste symptomen al te pakken, dus je ziet het moeilijk aankomen”, aldus Shainhouse. “Een verkoudheidsvirus kan tot drie uur op je huid blijven, en vier uur op andere oppervlakken.”

Gelukkig zijn er manieren om zo’n virusje voor te zijn, wij hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Haar & nagels

In de herfst en winter kan je haar wat droger aanvoelen en zijn je nagels minder sterk. Hoe dat komt? Je lichaam zorgt er in eerste instantie voor dat je vitale organen warm blijven. Dit kan ervoor zorgen dat de bloedvaten in je handen (en ook voeten) vernauwen. En er dus minder aandacht naar je nagels gaat. Li: “Doordat er minder bloedcirculatie is in sommige delen van je lichaam, is er ook minder zuurstof.” Zorg ervoor dat je warm blijft en ook hierbij helpt weer een luchtbevochtiger.

Bron: Womenshealthmag.nl. Beeld: iStock.