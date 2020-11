Dit gebeurt er in je hoofd als je migraine hebt

Meer dan 10% van de bevolking heeft jaarlijks last van migraineaanvallen. En deze mensen weten: migraine is niet zomaar een hoofdpijntje. Maar wat is het dan wel? Wij leggen het je uit.

Amaal Starling is neuroloog en migrainespecialist bij de Mayo Clinic en weet er alles van.

Sensaties in het brein

Niet tegen licht kunnen, overgevoelig zijn voor geluid, een bonkend gevoel in je hoofd, alleen maar kunnen liggen, misselijk en duizelig zijn… Mensen met migraine zullen hier vast iets van herkennen. Maar waar komt het precies vandaan? Volgens Starling heeft dit alles te maken met hoe ons brein werkt. “Migraine is een abnormaal proces van sensaties in het brein”, vertelt zij. “Dat betekent dat het brein sommige triggers, zoals licht, geluiden of geuren, niet kan verwerken.” Op het moment dat jouw brein deze prikkels niet kan verwerken, ontstaat er kortsluiting. En vaak is het resultaat daarvan een verschrikkelijke hoofdpijn.

Geen hoofdpijn

Sommige mensen denken dat migraine hetzelfde is als hoofdpijn. Maar dat is zeker niet waar. Niet iedereen krijgt namelijk hoofdpijn als hun brein bepaalde prikkels niet kan verwerken. Het kan zich namelijk ook uiten in andere klachten, zoals misselijkheid of duizeligheid, of niet tegen licht kunnen.