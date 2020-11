Aha! Dus dit gebeurt er met je wattenstaafje na een coronatest

Wie coronaklachten heeft, moet zo snel mogelijk naar een teststraat. Je krijgt dan een lang wattenstaafje in je neus en keel en 48 uur later volgt de uitslag. Maar waar gaan al die wattenstaafjes eigenlijk naartoe?

Inmiddels zijn er in Nederland al bijna 3 miljoen coronatests afgenomen op GGD-testlocaties. Maar wat wordt er precies getest en wat gebeurt er met jouw wattenstaafje? NOS op 3 zocht het uit.

Wanneer je je op corona laat testen, gaan GGD-medewerkers met een wattenstaafje in je keel en neus. Hiermee wordt een soort uitstrijkje genomen. Zo kunnen ze je dna ‘vangen’. Het wattenstaafje wordt in een afgesloten buis met sticker naar een van de 60 labs gestuurd. Op de sticker staat een barcode die gekoppeld is aan jouw persoonlijke dossier.

Besmet

Net zoals jij een genetische code code hebt, ook wel je dna genoemd, heeft een virus dat ook. Dit wordt bij een virus rna genoemd. Door naar dit specifieke rna op zoek te gaan, kan vastgesteld worden of je wel of niet besmet bent. Om daar achter te komen, moet het buisje met jouw dna onderzocht worden.

Labmonster

Een speciaal gecertificeerde koerier haalt de buisjes op en brengt deze naar een lab waar jouw GGD mee werkt. Het lab scant de barcode en test het snot en keelslijm op rna. Om dit te testen, maken analisten van het laboratorium van jouw wattenstaafje een labmonster. Ze zijn dus eigenlijk op zoek naar virusdeeltjes in je snot of keelslijm. Het lab geeft de uitslag door aan de GGD. Zij zorgen dat jij binnen 48 uur na de test de uitslag krijgt.

Uitslag

Wanneer de uitslag positief is, gaat dit (anoniem) naar het RIVM. Zij hebben die gegevens nodig voor de statistieken. Nadat jij de uitslag hebt gekregen, wordt het buisje voor de zekerheid nog even bewaard. Bij een negatief uitslag bewaren ze het buisje een paar dagen en bij een positieve uitslag zelfs enkele maanden.

Wetenschappelijk onderzoek

De buisjes worden daarna niet zomaar weggegooid, want jouw genetisch materiaal mag natuurlijk niet rondslingeren. Er zijn daarom strenge afspraken gemaakt wat betreft het gebruiken, bewaren en vernietigen van de buisjes. Deze afspraken kunnen per lab verschillen. De meeste labs houden zich aan internationale afspraken over hoe ze genetisch materiaal bewaren, maar dat geldt niet voor alle labs.

Nieuwe wet

Eigenlijk zou het monster met jouw dna na maximaal drie maanden verbrand moeten worden, maar of dat in praktijk ook gebeurt is niet helemaal duidelijk. Laboratoria kunnen verschillende redenen hebben om materiaal langer te bewaren. Soms worden monsters bewaard voor wetenschappelijk onderzoek om ziekten in de toekomst beter te begrijpen en te behandelen. Maar wat er dus precies mag volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is dus niet altijd helder. Daarom is een nieuwe wet in de maak die het gebruik van lichaamsmateriaal duidelijker en strakker moet regelen.

Bron: NOS op 3, RIVM. Beeld: iStock