Dit gebeurt er als je een scheetje níet laat

Vrouwen vinden het vaak erg beschamend als ze een windje laten. Meestal komt het op dat moment ook totaal niet uit, omdat je in de lift staat of omdat het gesprek even stilvalt. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je een scheet niet laat?

Laten we eerlijk zijn: iedereen laat af en toe een wind. Niets om je voor te schamen. Maar toch komt het in vele situaties even niet uit. Dan hou je jezelf in. Maar waar gaat die wind dan naartoe?

Verschillen

Een scheet bestaat voornamelijk uit stikstof en koolstofdioxide (CO2). Dit zou niet hoeven te stinken, maar dat vieze geurtje ontstaat doordat je darmen er waterstofsulfide (H2S) en methaan aan toe voegen. Uiteindelijk verschilt de hoeveelheid per persoon en per wind, waardoor de stank dus ook kan verschillen. Dit is afhankelijk van de diversiteit aan darmbacteriën en wat je gegeten hebt.

Ballon

Maar is het erg om een windje in te houden? Nee, de kans is klein dat het effect heeft op je gezondheid. Maar probeer, als het kan, ze gewoon te laten, want het gebeurt vroeg of laat toch wel. “Je laat tien tot twintig scheetjes per dag, vaak zonder het te realiseren”, zegt Lisa Ganjhu, klinisch assistent-enterologie aan de NYU Langone Medical Center in New York City. “Het is een normaal bijproduct van de vertering van voedsel.” Alleen de mensen die vaak last hebben van obstipatie hun scheten beter niet inhouden. Als de lucht zich in je lichaam blijft ophopen, dan barst de ballon op een gegeven moment. Dat moet je zien te voorkomen.

Gasmengsel

Maar waar gaat een scheet heen als je hem niet laat? Spaanse onderzoeken brachten bij twintig gezonde proefpersonen via de mond een buisje aan tot de twaalfvingerige darm. Daar werd een gasmengsel van stikstof, koolstofdioxide en zuurstof ingespoten, oftewel een windje. Een paar uur laten vingen de onderzoekers de windjes van de proefpersonen op in een ballon. De inhoud van de ballon werd onderzocht en daaruit is gebleken dat slechts 25 procent van het geïnjecteerde gas de uitgang maar vindt.

Adem in, adem uit

Waar blijft dan de overige 75 procent? Bacteriën gebruiken waterstof en koolstofdioxide om vetzuren te maken, dus daar gaat een deel naartoe. Het overige deel gaat door de darmwand en lost op in het bloed. Uiteindelijk komen de gassen via het bloed in je longen terecht en adem je de stoffen uit. Een scheetje die je niet laat, kan er dus voor zorgen dat je meer gasstoffen uitademt. Oftewel: een ingehouden wind kan tot een slechte adem leiden.

Last van een prikkelbare darm? Dokter Rutger legt in de video hieronder uit wat je hiertegen kunt doen:



