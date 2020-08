Naarmate je ouder wordt, heeft ook je huid in de meeste gevallen wat meer aandacht nodig. Je wilt tenslotte zo lang mogelijk genieten van een mooie en stralende huid. Daarom adviseren dermatologen om één ingrediënt zoveel mogelijk te ontwijken, namelijk: salicylzuur.

Dit exfoliant verwijdert op milde wijze de bovenste laag dode huidcellen.

Advertentie

Exfoliëren

Het betekent niet dat salicylzuur per se schadelijk is voor je huid. Dit exfoliant zorgt er namelijk voor dat je huid tot diep in de poriën worden gereinigd, en dat is in principe iets waar we allemaal blij van worden. Die diepe reiniging helpt namelijk bij het voorkomen van puistjes. Het zorgt er ook voor dat andere huidverzorgingsproducten beter in je huid worden opgenomen, wat weer kan zorgen voor een mooie, gladde en stralende huid.