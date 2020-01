Dít is de reden dat je zo vaak moet plassen als je nerveus bent

Een blind date of een belangrijke werkafspraak? De periode ervoor kun je maar beter op de wc blijven zitten. Van de zenuwen blijven we namelijk vaak aan 1 stuk door naar de wc gaan. Maar hoe komt het dat zenuwen zo op onze blaas werken?

En is daar iets aan te doen?

Evolutie

De reden dat je in een spannende situatie continu naar het toilet moet, heeft voor een groot deel te maken met de evolutie van de mens. Dat klinkt een beetje saai, maar de reden is verrassend. Heel vroeger kwam het regelmatig voor dat mensen in bedreigende situaties terechtkwamen, waarin ze snel moesten kunnen vluchten. En met een volle blaas is dat niet zo’n succes. Net zoals veel dieren, lieten mensen in dit soort stressvolle situaties hun urine lopen, zodat ze sneller weg konden.

Valse plasprikkels

Daarnaast heeft het plassen bij zenuwen te maken met ons limbisch systeem. Dit is het onderdeel van onze hersenen dat verantwoordelijk is voor onze emoties. Wanneer we gestresst of gespannen zijn, raakt ons limbisch systeem overprikkeld. Dit systeem staat echter in verbinding met onze blaas. Wanneer het limbisch systeem overprikkeld raakt, ontstaat er een soort kortsluiting. Daardoor worden er vaak valse plasprikkels naar de blaas gestuurd. Ons brein is dan gewoon een beetje in de war.

Wat kun je eraan doen?

Aangezien plassen bij zenuwen een evolutionair en biologisch fenomeen is, is het lastig hier iets aan te veranderen. De plasprikkels worden nou eenmaal verstuurd in een gespannen situatie. Wat je wél kunt aanpakken, zijn de zenuwen zelf. Om het constant plassen te voorkomen, is het belangrijk om afleiding te zoeken om niet met je zenuwen bezig te zijn. Ook kunnen kalmeringsoefeningen helpen om jezelf tot rust te manen. En hé, waar kom je nou beter tot rust dan op het toilet?

