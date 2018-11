Dít is de reden dat sommige mensen met hun ogen open slapen

Het ziet er natuurlijk best wel eng uit als iemand met zijn ogen open slaapt. Toch is het allesbehalve raar: maar liefst twintig procent van de bevolking slaapt met zijn ogen open. Maar wat is de reden hiervoor?

Wanneer je regelmatig met je ogen open slaapt, heb je waarschijnlijk ‘lagophthalmos’: een aandoening die ervoor zorgt dat je oogleden niet voldoende kunnen sluiten om het (gehele) oog te bedekken.

Ernstig of niet?

In de meeste gevallen is deze aandoening niet ernstig. De kans is groot dat je het zelf niet eens merkt en er dus ook geen last van hebt. Bij sommige mensen kan het echter wel voor irritatie zorgen. Je oogleden zorgen er normaal gesproken voor dat het vocht over je ogen verdeeld wordt, maar als je lagophthalmos hebt gebeurt dit dus niet. Je hebt je ogen constant open, waardoor deze droog en geïrriteerd kunnen aanvoelen.

Huisarts

Als je er écht last van hebt, is het verstandig om eens naar de huisarts te gaan. Deze kan je vertellen of er misschien meer aan de hand is, en of je je zorgen moet maken. Gewoon even voor de zekerheid laten checken dus!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock