Dít is het beste moment van de dag om te wandelen

Dat wandelen gezond is, weten we allemaal. Maar om optimaal van de gezondheidsvoordelen te kunnen profiteren, is het belangrijk om op het juiste moment van de dag te gaan wandelen.

Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat vooral wandelen in de ochtend heilzame effecten heeft.

Verschillende opdrachten

Onderzoekers lieten een groep mannen en vrouwen tussen de 55 en 80 jaar 3 opdrachten uitvoeren met tussenpozen van 6 dagen. De eerste keer moesten ze 8 uur lang zitten. De tweede keer zaten ze een uur waarna ze een half uur gingen wandelen en nog eens 6,5 uur zaten. Voor de derde opdracht mochten de deelnemers na het half uur wandelen in de ochtend ook nog elk half uur de benen strekken.

Lagere bloeddruk

En wat blijkt? Wanneer de proefpersonen ’s ochtends een half uur hadden gewandeld, hadden ze een aanzienlijk lagere bloeddruk dan wanneer ze dit niet deden. Bij vrouwen die ook nog elk half uur een stukje liepen was het effect nóg groter. Voor mannen gold dit gek genoeg niet.

Eerste keer

Een wandeling in de ochtend is dus een heel eenvoudige manier om je gezondheid te verbeteren. “De gezondheidseffecten van zitten en wandelen zijn al vaker bestudeerd, maar nog nooit samen in één onderzoek. Daar wilden we verandering in brengen”, laat hoofdonderzoeker Michael Wheeler weten.

Bron: Welingelichtekringen. Beeld: iStock