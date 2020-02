Dit betekent de volle maan van 9 februari voor jou

9 februari staat helemaal in het teken van knopen doorhakken en doelen behalen. Waarom? Het is weer volle maan, en dit keer staat deze in het teken Leeuw. En dít betekent dat voor jou.

Ook als je geen Leeuw bent, heeft deze volle maan invloed op je. Dat de maan deze maand in het teken van Leeuw staat, geeft vooral aan wat de effecten zijn die we kunnen verwachten van deze volle maan. En deze effecten hebben alles te maken met de eigenschappen van een Leeuw: doortastend, vurig, uitbundig, zelfverzekerd en een tikje dramatisch. En dit weekend met de volle maan kunnen we daar allemaal dingen van gaan herkennen in onszelf.

Tijd voor actie

De volle maan in Leeuw zorgt er namelijk voor dat jij dit weekend krijgt wat je wilt. Als een echte leeuwin vecht je om je doelen te behalen. Ga er dit weekend dus even goed voor zitten en denk na over wat jij écht wilt bereiken. Maak een lijstje voor jezelf en bedenk op welke manieren je deze doelen kunt behalen. En onderneem stappen. De tijd van afwachten en twijfelen is voorbij. Het is jouw tijd en je bent er klaar voor. Je bent zelfverzekerd en hakt knopen door. Het is tijd voor actie.

Zien en gezien worden

Jouw zelfverzekerdheid is niet alleen fijn voor jezelf, ook je omgeving ziet het aan je. Sterker nog: het maakt je heel aantrekkelijk. Dus hup: ga de stad in dit weekend: je mag gezien worden. En dat opvallende jurkje mag dan ook best eens de kast uit.

