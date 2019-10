Dit is hét perfecte uitje voor de natuurliefhebber

Het najaar zet nu echt in, maar het frisse oktoberzonnetje is nog volop aanwezig. De perfecte tijd om nog even te genieten van de buitenlucht, voordat de échte grauwe dagen beginnen. Wij weten de ideale plek hiervoor waar je met vrienden en familie kunt genieten van een heerlijke middag in de frisse lucht.

Wie een uitstapje in de natuur wil maken, ziet soms door de bomen het bos niet meer. Er is zoveel leuks te doen en te zien. Landgoed de Olmenhorst weet raad. Daar kun je namelijk allerlei activiteiten op 1 plek ondernemen en heb je gegarandeerd een leuke dag. Waan je tussen ruim 65.000 bomen en een grondgebied waar de 165 jaar oude geschiedenis voelbaar is. Je kunt hier heerlijk rondkijken en op eigen houtje genieten van de indrukwekkende, uitgestrekte omgeving. Maar er is meer te doen…

Advertentie

Je eigen fruit plukken

Zo kun je tijdens de oogsttijd, tot en met 27 oktober, tijdens bepaalde uren je eigen fruit komen plukken. Neem een mandje mee en kies je eigen appels en peren om thuis een lekkere appel-/perenmoes van te koken. Doe mee met 1 van de workshops, ontdek en proef de biologische producten in de winkel en in de Fruitloods of bewonder het landgoed tijdens een leuke rondleiding. Loop bijvoorbeeld mee met de ‘eetbare plantenwandeling’ en leer meer over je omgeving!

Boom adopteren

Voor de échte natuurliefhebber is er nog iets extra leuks. Bij Landgoed de Olmenhorst kun je namelijk je eigen boom adopteren. Ja, dat hoor je goed. De boom die jij onder je hoede neemt is ‘van jou’ en daar mag je áltijd komen plukken. Ook word je op de hoogte gehouden van wanneer jouw boom klaar is voor de oogst.

Zo zie je maar weer dat een leuk uitje niet alleen gezellig, maar ook milieubewust én gezond kan zijn. Want je weet wat ze zeggen: an apple a day, keeps the doctor away!

Landgoed de Olmenhorst is op verschillende tijden te bezoeken. Kijk voor meer informatie op www.olmenhorst.nl.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Landgoed de Olmenhorst. Beeld: iStock.