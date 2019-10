Dít is waarom je nooit niest en hoest tijdens je slaap

Verkouden zijn hoort er in het najaar een beetje bij: het verkoudheidsvirus gaat rond en de kans is groot dat je ‘m op een dag ook te pakken krijgt.

Maar hoe komt het dat je de hele dag moet niezen en kuchen, maar je in je slaap daar geen last van hebt?

Een niesbui wordt veroorzaakt door prikkels in de neus- en keelholte. Als je ligt in bed en weinig beweegt, dan komen er geen irriterende stofjes in je luchtwegen waardoor je moet niezen. Bovendien zijn je reflexen die je nodig hebt als je niest in slaapmodus in de nacht.

Net als al je andere spieren komt je lichaam helemaal tot rust als je slaapt. Ook de reflexen die reageren op prikkels ‘slapen’ dan. Dat heeft weer te maken met dat slaap zo belangrijk is, zeker als je een virus te pakken hebt, dat je lichaam hier op voorbereid is. Hoesten maakt mensen daarom zelden wakker: zelfs mensen met chronische bronchitis hebben ’s nachts weinig last. Gelukkig maar, want slapen is goed voor je én heel fijn.

Bron: Volkskrant. Beeld: iStock