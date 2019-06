Dít kan er in je mond gebeuren vlak voordat je ongesteld moet worden

De meeste vrouwen krijgen vlak voor hun menstruatie last van buikpijn en vervelende krampen, maar wist je dat je ook last kunt krijgen van mondklachten?

Vlak voor je menstruatie kun je namelijk ook last krijgen van opgezwollen tandvlees en gevoelige tanden.

Natuurlijke schommelingen

Ontstoken tandvlees, ook wel gingivitus genoemd, treedt bij sommige vrouwen op voor hun menstruatie en gaat weer weg zodra ze ongesteld zijn. Volgens Mary Rosse, gynaecoloog aan de Montefiore Health System in New York City, heeft dit te maken met natuurlijke schommelingen in de hormonen rond die tijd van de maand.

Sneller bloedingen

“Een golf in de vrouwelijke hormonen zorgt ervoor dat er meer bloed naar je tandvlees wordt gepompt. Ook worden je tanden sneller vies en wordt tandplak minder snel verwijderd.” Dit zorgt voor geïrriteerd en gezwollen tandvlees. Je tanden kunnen tijdens het poetsen sneller gaan bloeden en er kunnen kleine wondjes aan de binnenkant van je wangen ontstaan.

Bron: Health.com. Beeld: iStock