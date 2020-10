Dít moet je doen als je desinfecterende handgel in je ogen hebt gekregen

Desinfecterende handgel is een product dat je absoluut niet in je ogen wil krijgen. Vanwege het alcoholpercentage kan het zelfs blijvende schade aan je ogen veroorzaken. Maar wat als je nu nét desinfecterende gel op je handen hebt aangebracht en dit per ongeluk in je ogen wrijft?

Jiska van Dam, optometrist bij Specsavers, geeft een paar handige tips.

Het gevaar van desinfecterende handgel in je ogen

Over de gevaren van desinfecterende handgel hebben we al eerder geschreven. Zo is het een product dat je op een zonnige dag absoluut niet in je auto moet achterlaten en wanneer je bij een barbecue staat, kun je het ook beter niet gebruiken. Maar wist je dat het ook de nodige schade aan je ogen kan veroorzaken? Desinfecterende handgel heeft vaak een alcoholpercentage van meer dan 70 procent. Je wilt zo’n product dan ook niet in je ogen krijgen. “Het kan bijvoorbeeld een branderig en geïrriteerd gevoel veroorzaken. Wanneer je ogen geïrriteerd raken door handgel raden wij aan om direct te handelen om zo blijvende schade aan de ogen te voorkomen,” aldus Van Dam.