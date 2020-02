Fysiotherapeute: dít moet je doen als je een spier verrekt

Een verkeerde beweging gemaakt en nu last van je kuit, nek of schouder? Dan heb je waarschijnlijk een spier verrekt of misschien zelfs wel gescheurd. Maar wat kun je dan het beste doen?

We vroegen het aan fysiotherapeute Steffie Schoenmakers.

Onverwachts

“Een verrekking ontstaat door het te ver uitrekken van de vezels in je spieren of gewrichtsbanden”, legt Schoenmakers uit. “Dit gebeurt meestal door een plotselinge, snelle en vaak onverwachte beweging.” Het komt vaak voor in nekspieren, maar ook in kuiten. Je voelt dan meestal een scherpe pijn, die uitdooft in een zeurende pijn. “Die stekende pijn blijft in bewegingen en in rust is de pijn vooral zeurend.”

Verschillende graden

Er zijn volgens de fysiotherapeute 3 verschillende graden ernst met betrekking tot de beschadiging van de spier. Deze graden geven aan of je spier verrekt is of gescheurd. Graad 1 is een verrekking van een aantal spiervezels. Deze graad geeft weinig problemen en gaat meestal vanzelf over binnen een paar dagen. De 2e graad houdt in dat er een scheur zit in groot aantal spiervezels. Deze graad gaat samen met veel pijn en een zwelling. Aanraking en beweging is pijnlijk, waardoor je ook last kunt hebben van krachtverlies. Graad 3 is een volledige scheur in de spier. Hierdoor is de functie van de spier uitgeschakeld. De plek kleurt blauw, zwelt op en je hebt veel pijn.

Er is dus wel degelijk een verschil tussen een spier verrekken en scheuren. Een verrekking gaat vaak vanzelf over en dit doet niet zoveel pijn, terwijl bij een scheur je last kunt hebben van krachtverlies en de plek kan blauw kleuren en opzwellen.

Niet te voorkomen

Je kunt een verrekking of scheuring nooit volledig voorkomen, zegt Schoenmakers. “Maar je kunt de kans wel verkleinen.” Dit kun je doen met verschillende methoden:

Goede warming-up voor het sporten

Goede opbouw van je training (niet te fanatiek opbouwen)

Spierversterkende oefeningen

Goed materiaal (afgestemd op jouw lichaamsbouw)

Cooling-down

Behandelen

De eerste stap van het behandelen van een spierverrekking of scheuring is koelen en rust. “Er is een trauma ontstaan in je spier en dat moet herstellen. Dit wil niet zeggen dat je niet mag bewegen, maar alles moet rustig uitgevoerd worden en op geleide van de pijn”, legt de fysiotherapeute uit.

Pas als de pijn weg is, kun je verder gaan met de volgende stap: je spier terug sterk maken. “Dit kan met oefeningen die eventueel ingebouwd kunnen worden in je training. Ook het terug op lengte brengen van de spier is belangrijk om de functie te herstellen.” Als je een spier hebt verrekt in je kuit, kun je de zogeheten calf raises doen. Ga op je tenen staan en span je kuitspieren aan. Houd dit een paar seconden vol en laat je hielen dan weer zakken. Om het jezelf wat moeilijker te maken, kun je dit ook op de trap doen. Je moet dan je evenwicht wat meer bewaren. Bovendien kun je je hakken wat dieper laten zakken, wat het zwaarder maakt.

De 3e en laatste stap is je training weer hervatten. Dit moet ook rustig gebeuren, je kunt het beste je training langzaam opbouwen. Nemen de pijnklachten na enkele dagen niet af of zelfs toe? Dan is het volgens Schoenmakers verstandig om contact op te nemen met je (sport)fysiotherapeut of de huisarts.

Beeld: iStock