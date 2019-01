Dít moet je eten voor een stralende huid

Eten heeft meer invloed op onze huid dan we misschien denken. Volgens voedingsdeskundige Mary Grace Gottsacker stimuleren de juiste voedingsmiddelen en mineralen een gezonde en stralende huid. Hallo, perzikhuidje!

Voor een mooie huid is het volgens Mary vooral belangrijk om voldoende antioxidanten, vitamine A en C, de nodige vetzuren en zink binnen te krijgen. Natuurlijk hebben medicatie, allergieën en genen ook invloed op de conditie van je huid, maar toch kunnen vroege rimpeltjes, puistjes of vlekjes vaak vermindert worden door de juiste voedingsmiddelen. Wat we hiervoor moeten eten? Het liefst alle kleuren van de regenboog.

Blauwe bessen

Blauwe bessen, evenals bramen en frambozen, barsten van de antioxidanten, omdat ze veel vitamine A, B3, B5, C en E bevatten. Antioxidanten gaan het verouderen van de huid tegen en verminderen rode vlekjes.

Groene bladgroenten

Ook in bladgroenten, zoals rucola, spinazie, romaine sla en waterkers, zit veel vitamine A, wat huidveroudering vermindert. Vitamine A zorgt ook voor een balans van de olieproductie in je lichaam, wat weer een positieve invloed heeft op je huid.

Oranje groenten en fruit

Vitamine A is ook terug te vinden in wortel en zoete aardappel. Deze groenten zijn niet alleen goed voor de huid, maar ook voor je ogen. Citrusvruchten zoals sinaasappels, mandarijnen, maar ook de gele citroen, hebben ook een positieve invloed op de huid. Deze zorgen er namelijk voor dat het collageen stabiliseert, zodat het bindweefsel beter bij elkaar blijft. Oranje kruiden kunnen ook geen kwaad: zo werkt kurkuma ontstekingsremmend.

Noten

Omega-3 zijn belangrijke bouwstenen voor je huid. Omega-3 kun je vinden in vette vis, maar vooral ook in noten. Walnoten, amandelen, hazelnoten, pistachenoten en paranoten zitten vol met omega-3. Eet een handje noten per dag voor een gladde, egale huid en een gezonde tint.

Spijsvertering

Een gezonde spijsvertering met genoeg goede bacteriën is ook een feestje voor de huid. Eet daarom regelmatig prei, zuurkool, kimchi en ui, want deze groenten zijn goed voor de darmflora.

Don’ts

Gevarieerd eten is dus erg belangrijk voor een gezonde huid. Suiker, gluten, cafeïne, zuivel, tarwe en teveel olie zijn daarentegen niet goed voor de huid, dus probeer deze producten zoveel mogelijk te vermijden.

Bron: Bedrock. Beeld: iStock