Dít moet je vooral níet doen als je hees bent en je je stem kwijt bent

In deze tijd van het jaar heersen de virussen en een stevige verkoudheid is dan ook zó gepakt. Maar een verkoudheid kan ook effect hebben op je stem.

En daardoor kun je als je last hebt van het verkoudheidsvirus ook hees worden en je stem kwijtraken.

Je stembanden liggen tussen de keel en de luchtpijp en ze trillen als er geluid langskomt. Dit is je stemgeluid. Verschillende oorzaken kunnen de trilling van de stembanden verstoren. En als die stembanden niet goed trillen dan ben je schor of hees. Het komt vaak voor bij een verkoudheid of keelontsteking. Maar ook als je vaak kucht of hoest kun je je stem kwijtraken.

Wat je vooral niet moet doen als je schor bent? Fluisteren. Dat lijkt misschien je stembanden minder te belasten, maar het heeft juist een negatief effect.

Wat je wel moet doen is zo weinig mogelijk praten. Ook kun je het beste door je neus ademen als dat kan. Rook niet en drink ook geen alcohol: je keel moet zoveel mogelijk herstellen. Medicatie helpt eigenlijk niet tegen heesheid: dit is dan ook niet te krijgen. Honing of drop kan eventueel de keel wel verzachten, wat een prettiger gevoel geeft als je wél even moet praten.

Bron: Thuisarts. Beeld: iStock