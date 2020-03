Dit staat jou deze zomer te wachten volgens je sterrenbeeld

Benieuwd hoe de zomer van 2020 er voor jou uitziet op het gebied van liefde, werk en geluk? De sterren vertellen het je.

Boogschutter

22 november t/m 21 december



Liefde: op het gebied van liefde is de zomer van 2020 helaas niet zo gunstig. Gevoelens van eenzaamheid en verlatenheid staan centraal. Toch kan dit ook het begin zijn van een mooie nieuwe start. Je voelt sterker dan ooit dat je toe bent aan een nieuwe verbintenis. Je wil iemand om lief te hebben en alles mee te delen. Je zoektocht begint.

Werk: deze zomer ga je eindelijk oogsten wat je gezaaid hebt. Je hebt hard gewerkt en daar pluk je nu de vruchten van. Misschien wel een nieuw huis of mooie reis? Je zal waarschijnlijk ook een aankoop doen die je leven een heel stuk makkelijker zal maken. Er zijn een aantal mensen die veel invloed hebben gehad op jouw carrière. Het is misschien een goed idee om die deze periode eens te bedanken.

Geluk: je voelt je deze zomer onafhankelijk en vrij. Op het gebied van je uiterlijk zal je deze zomer wat veranderingen ondergaan, die je lekkerder in je vel doen zitten. O, en dan nog iets leuks: onder de lakens kan het best een hete zomer worden.

Steenbok

22 december t/m 19 januari



Liefde: deze zomer heb je het gevoel dat alles te zwaar op je schouders drukt. Als je een partner hebt waar je al een tijd veel ruzie mee maakt, dan kan het deze zomer weleens allemaal tot een hoogtepunt komen. Jouw koppigheid heeft hier veel invloed op. Uit angst voor eenzaamheid wil je blijven, maar in september zullen er mooie nieuwe ontmoetingen op je pad komen die je door deze periode heen slepen.

Werk: als je op zoek bent naar een nieuwe baan dan is dit het moment. Sterker nog, waarschijnlijk zul je deze nét voor de zomer al gevonden hebben. Alles wijst erop dat dit succesvol zal uitpakken. Ook financieel ga je erop vooruit. Toch is het advies om in de maand augustus geen grote uitgaven te doen, dit kan onverstandig zijn.

Geluk: je hebt een hele goede vriendin waar je ontzettend op kunt leunen. Zij is een groot deel van jouw geluk. Als je voor de zomer iets aan je conditie wil doen, begin dan in april. Daarnaast is het belangrijk om op je voeding te letten en zo min mogelijk te roken en alcohol te drinken. Je kunt problemen krijgen met je bloedcirculatie.

Waterman

20 januari t/m 10 februari



Liefde: als je op zoek bent naar een nieuwe liefde, dan bieden de eerste maanden van de zomer hele waardevolle kansen. Je bent in deze periode heel wijs en goed in staat om een partnerkeuze te maken. Als je al een relatie hebt dan is het vooral belangrijk om in de maand september extra oog te hebben voor de behoeften van je partner.

Werk: er zullen deze zomer veel veranderingen zijn op werkgebied. Dat vind je lastig, maar toch is het aan te raden om dit te accepteren. Ze zullen namelijk op den duur gunstig voor je uitpakken. Daar zul je wel even op moeten wachten, maar heb even geduld, Waterman.

Geluk: financieel gaat het deze zomer goed met je, maar ook fysiek voel je je dit seizoen sterk. Je hebt veel levenskracht en hebt zin in een avontuur of nieuwe hobby. Blijf lekker in beweging! Ook geboorte is een thema deze zomer. Misschien een kleinkind op komst?

Vissen

19 februari t/m 20 maart



Liefde: helaas, deze zomer is er sprake van conflict in je liefdesleven. Het is nu echt tijd om het dialoog af te kappen en op zoek te gaan naar een oplossing. Ook als je op zoek bent naar een nieuwe liefde zul je vooral teleurstellingen tegenkomen. Hou vol, Vissen, het komt goed!

Werk: weinig energie én weinig inspiratie. Op werkgebied is dit niet echt jouw seizoen. Het is een goed idee om aan een nieuw project te beginnen om uit die sleur te komen. Fijne samenwerking is heel belangrijk voor je, dus probeer ook kracht te halen uit je collega’s. Gelukkig kun je met hen altijd lachen.

Geluk: je voelt je dit seizoen een beetje onzeker en zit niet lekker in je vel. Je zou graag wat optimistischer en daadkrachtiger zijn, maar daar moet je helaas op wachten. Na de zomer voel je je mentaal weer sterker. Ook al heb je het gevoel dat je weinig energie hebt: blijf vooral niet stilzitten. Door te bewegen voel je je juist beter.

Ram

21 maart t/m 19 april



Liefde: oelala, Ram, de eerste maanden van de zomer staan voor jou in het teken van passie. Je hebt veel verlangen naar liefde en naar een emotionele band. Dit kan heel goed werken in je relatie, maar het kan ook voor ontrouw zorgen. Pas op Ram: maak niks kapot waarvan je later spijt krijgt.

Werk: aan het begin van de zomer kun je wat problemen ervaren met een collega. Dit kunnen kleine irritaties zijn, maar het kan ook om een groter conflict gaan. Je kunt je werk daarom een tijd erg vermoeiend vinden, maar aan het einde van de zomer vind je weer nieuwe energie.

Geluk: wees deze periode extra alert op de documenten die je ondertekent. Het kan zijn dat iemand je in de val wil laten lopen en dit kan ernstige gevolgen hebben. Het kan dat je daarom juridische hulp moet inschakelen. Je voelt je deze zomer heel energiek en creatief. Dit kan tot een nieuwe, creatieve hobby leiden.

Stier

20 april t/m 20 mei



Liefde: in je relatie loopt alles heel erg ongecompliceerd en fijn, tot 5 augustus. Dit is een belangrijk keerpunt. In de weken na 5 augustus kan het iets lastiger verlopen. Jaloezie kan hiermee te maken hebben. Grote kans dat jullie deze periode doorkomen, zolang jullie maar goed blijven communiceren.

Werk: een nieuw contract kan zorgen voor een grote financiële vooruitgang. Hier heb je lang op moeten wachten, maar dit wachten wordt eindelijk beloond. Het is je leidinggevende opgevallen hoe hard jij werkt en hoeveel je in je werkleven hebt opgeofferd. Daar krijg je nu het schouderklopje voor, waar je al zolang op hoopte.

Geluk: door veroudering kun je deze periode last krijgen van je botten, tanden of spieren. Let goed op je gezondheid en blijf in beweging. Vermijd gevaarlijke sporten. Het kan zijn dat iemand in je omgeving je teleurstelt door valse beloftes te doen. Blijf hier niet te lang in hangen.

Tweelingen

21 mei t/m 20 juni



Liefde: als je alleenstaand bent, is het tijd om in actie te komen, want deze periode voel je je heel passievol. Aan het einde van de zomer kan er een prachtige ontmoeting plaatsvinden met iemand die de rest van je leven bij je zal blijven. Dit kan een nieuwe liefde zijn, maar ook een vriend voor het leven.

Werk: op werkgebied verloopt de zomer voor jou heel rustig. Je bent tevreden met je baan en hebt geen behoefte aan verandering. Je ervaart deze periode weinig werkdruk en dat bevalt je eigenlijk wel. Na de zomer wordt het weer wat drukker, maar dit seizoen mag je bent even genieten van de rust.

Geluk: ook mentaal ervaar je veel rust. Als je conflicten hebt, dan kun je dit veel makkelijker loslaten dan normaal en dat is een grote vooruitgang. In de wintermaanden heb je je vaak moe gevoeld, maar in de zomer krijg je meer energie. Op sociaal gebied maak je deze zomer een hele hoop fijne momenten mee.

Kreeft

21 juni t/m 22 juli



Liefde: binnen je gezin speelt er al een lange tijd een conflict. Deze zomer wordt daarin een knoop doorgehakt. Dit kan een oplossing zijn, maar ook een breekpunt, zoals een scheiding. Dit heeft hoe dan ook een hele grote impact op jou en je gemoedstoestand dit seizoen.

Werk: belangrijk advies: geef je geld niet uit aan onnodig zaken of zaken die weleens onbetrouwbaar kunnen zijn. Iets dat te mooi lijkt om waar te zijn, is dat vaak ook. Wat betreft je baan kun je je afvragen of je nog wel wil blijven werken. Het is misschien niet nodig, maar haal je er nog wel voldoening uit? Dat is namelijk voor jou van groot belang.

Geluk: je hebt 2 lastige jaren achter de rug, waardoor je flink beschadigd bent. Je zit nu langzaam in een stijgende lijn, maar je hebt nog steeds wat hobbels op de weg. Als je denkt dat je lichamelijk ergens last van hebt, stel medische hulp dan niet uit en ga direct naar de dokter.

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus



Liefde: deze zomer draait vooral om het onderhouden van de relaties die je al hebt. Binnen je huidige liefdesrelatie is geen wolkje aan de lucht en ook op het gebied van vriendschap gaat het goed. Je neemt in de zomer veel de tijd om met vriendinnen af te spreken en daar haal je veel energie en geluk uit.

Werk: op werkgebied is dit niet je meest interessante periode. Een project waar je mee bezig bent, verloopt moeizaam. Sowieso ben jij deze zomer niet zo gemotiveerd. Als je een nieuwe baan begint, dan kan deze nogal eens tegenvallen en dan vooral op het gebied van collega’s.

Geluk: je kunt deze zomer last krijgen van gezondheidsproblemen. Daarom is het aan te raden om niet te langdurig op reis te gaan en niet te intensief te sporten. Ook kun je te maken krijgen met een snelle toe- of afname van gewicht. Als je deze zomer aan een nieuwe hobby begint dan kun je hier al je creativiteit en fantasie in kwijt. Een heerlijke uitlaatklep!

Maagd

23 augustus t/m 22 september



Liefde: je kunt deze zomer iemand ontmoeten waar je hart sneller van gaat kloppen. Toch is het verstandiger om hier niets mee te doen. Ook als je momenteel niet in een relatie zit, is deze nieuwe persoon niet goed voor je. Emotioneel gezien slinger je alle kanten op en kan het soms moeilijk zijn om je gevoelens op een rijtje te krijgen.

Werk: door hard te werken, kunnen financiële problemen deze zomer als sneeuw voor de zon verdwijnen. Je maakt belangrijke keuzes op werkgebied, die je best spannend vindt om te maken. Toch zul je er in de toekomst alleen maar profijt van hebben.

Geluk: fysiek gezien heb je last van veroudering, waar je flink van baalt. Mentaal gezien kun je deze periode nogal afwezig zijn en snel afgeleid. Als je een reis gaat maken, blijf dan niet te lang van huis weg, want momenteel vind je reizen erg stressvol. Het prettigst voor jou is om deze zomer thuis te blijven.

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober



Liefde: deze zomer wordt romantisch! Als je al een partner hebt, kan deze nog eens verrassend uit de hoek komen. Ben je alleen? Dan kan het zomaar zijn dat je op reis iemand tegenkomt. Het wordt een prachtige zomer met een buik vol vlinders!

Werk: beslissingen die je maakt, leveren uitstekende resultaten op. Je bent heel productief en succesvol en daar krijg je waardering voor. En wat voor jou het allerbelangrijkste is: je hebt plezier in je werk. Blijf zo doorgaan, Weegschaal!

Geluk: je hebt het gevoel dat je de wereld aankunt. Op alle gebieden wordt dit voor jou een top zomer. Doordat je deze kracht voelt, durf je spannende beslissingen te maken. Geen enkel obstakel maakt jou bang. Ook ben je deze zomer sportiever dan normaal, wat je een ontzettend goed gevoel geeft.

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november



Liefde: hoewel je aan het begin van het jaar wat dalen hebt gekend op romantisch vlak, begint in de zomer de stijgende lijn. Als je je eenzaam hebt gevoeld, zul je in de zomer steun vinden. Als je al een tijdje een oogje op iemand hebt, krijg je deze zomer je antwoorden.

Werk: je hebt het gevoel dat je op het verkeerde pad bent beland. Moet je vluchten of het nog even aankijken? Jij weet het even niet. Het advies is om nog even te wachten voor je een beslissing maakt. Aan het eind van de zomer zal het namelijk heel duidelijk worden wat jij moet gaan doen. Je krijgt een mooie kans.

Geluk: hoe hard je ook je best doet, jij krijgt niet voor elkaar wat je wil. Je hebt simpelweg het gevoel dat het lot je slecht gezind is. Dat klopt ook wel een beetje, Schorpioen. Als je op zoek bent naar een nieuwe baan of een nieuwe woning, dan is de kans niet groot dat dat deze zomer gaat lukken. Je hebt meer geduld nodig, maar dat is niet echt je sterkste punt.

