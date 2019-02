Onderzoek: dít trucje om baby’s te laten slapen helpt ook bij volwassenen

Het eerste wat we doen als baby’s niet in slaap komen, is ze zachtjes heen en weer wiegen. Deze rustgevende beweging zorgt er vaak voor dat ze rustiger worden en uiteindelijk in slaap vallen.

Wat blijkt: dit helpt ook bij volwassenen.

Diepere slaap

Onderzoekers van de Universiteit van Geneva ontwikkelden een bed dat zachtjes heen en weer wiegt. De 18 volwassenen die in zo’n wiegend bed mochten slapen, sliepen veel dieper dan degenen die in een normaal bed sliepen. Ook werden zij minder vaak wakker. De onderzoekers constateerden bij de volwassenen in het wiegende bed, dat ze voor een langere tijd langzame hersengolven hadden. En dat zorgt voor een diepere slaap en zelfs geheugenverbetering.

Rustgevend

Volgens Laurence Bayer, auteur en onderzoeker bij UNIGE Faculty of Medicine, werkt wiegen heel rustgevend. Dit zou ook de reden zijn dat mensen vaak in slaap vallen in een hangmat, trein, auto, bus of metro. ‘’Ik sprak iemand in Amerika die op een hoge kraan werkt. Die kraan gaat constant zachtjes heen en weer‘’, vertelt Sophie Schwartz, neurowetenschapper en ook een onderzoeker van dit project. ‘’Hij vertelde me dat hij nu pas begrijpt waarom hij altijd zo diep slaapt tijdens zijn dutje na de lunch!’’

Bron: Harpers Bazaar. Beeld: iStock