Dít vertelt je manier van wandelen over je persoonlijkheid

Of je nu snel of langzaam loopt, met hangende schouders of juist rechtop: het zegt allemaal iets over je persoonlijkheid. Nieuwsgierig hoe dit bij jou zit? Hier wat opvallende feitjes.

Snelle wandelaar

Mensen die op een hoog tempo lopen, zijn vaak heel extravert. Daarnaast blijkt uit een studie gepubliceerd in Social Pyschological and Personality Science dat snelle wandelaars vaak minder emotioneel zijn én minder gevoelig voor stress. Daarnaast zouden ze ook meer open zijn dan langzame wandelaars.

Langzame wandelaar

Vind jij het fijn om op een langzamer tempo te lopen? Dan ben je waarschijnlijk wat voorzichtiger van aard. Langere, korte stappen betekenen ook dat je meer egocentrisch bent, maar niet per se op een slechte manier. Het betekent namelijk dat je op je hoede bent en jezelf vooropstelt, waar op zich niks mis mee is. Introverten lopen overigens ook vaak traag, maar dan wel met hun hoofd naar beneden.

Meer naar links

Mensen die angstig zijn hebben vaak de neiging om iets meer naar links te buigen als ze lopen, zo blijkt uit een onderzoek. Mensen die geblinddoekt moesten rondlopen, bleken meer naar links af te dwalen zodra ze stress voelden. Dit zou te maken hebben met het feit dat de rechterhelft van je hersenen harder moet werken om twijfels en angst te kunnen verwerken.

Slenteren

Slenter jij graag met je hoofd omhoog, maar zonder een specifieke richting in gedachten te hebben? Dan ben je waarschijnlijk zelfverzekerd. Een langzame, nonchalante manier van wandelen is namelijk een teken van zelfverzekerdheid.

Sierlijk

Sommige mensen lopen altijd met een bepaalde flair rond. Een sierlijke manier van lopen is vaak een teken van innerlijk zelfvertrouwen én zelfrespect. Dit geldt ook voor mensen die een beetje naar buiten lopen met hun voeten, net zoals dansers.

Hangende schouders

Mensen die lichtjes naar voren gebogen lopen met hangende schouders, proberen zich vaak ergens tegen te beschermen. Ze hebben vaak een trauma opgelopen dat ze nog moeten verwerken.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock