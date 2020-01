Dit wordt jouw slechtste dag in 2020 volgens je sterrenbeeld

Rotdagen: ze horen bij het leven. Maar hoe fijn is het als je van tevoren alvast weet wanneer er een slechte dag aankomt? Dan kun je er rekening mee houden. De sterren voorspellen welke dag in 2020 voor jou de slechtste wordt.

Boogschutter

22 november t/m 21 december

Slechtste dag: 14 mei

14 mei wordt voor jou een moeilijke dag omdat je die dag ontzettend begint te twijfelen aan jezelf. Je beseft je dat je niet op het goede pad zit. Dit kan je relatie betreffen, maar het kan ook over je carrière gaan. Je realiseert je meer dan ooit dat als je zo doorgaat, je niet komt waar je wil zijn. En dat is een bittere pil, want verandering vind je moeilijk.

Steenbok

22 december t/m 19 januari

Slechtste dag: 12 januari

Op 12 januari zal het voor jou voelen alsof je de hele wereld op je schouders meedraagt. Het leven zoals je het nu leeft, dat gaat zo niet langer. Je voelt je niet gelukkig en op 12 januari komt dat tot een hoogte punt. Dat heeft er alles mee te maken dat je pijnlijke ervaringen uit het verleden niet los kunt laten. Goed nieuws: 12 januari is de laatste dag dat dit je down laat voelen. Want op deze dag maak je de keuze om er iets aan te doen.

Waterman

20 januari t/m 10 februari

Slechtste dag: 3 augustus

Oei, 3 augustus wordt een dag waarop je wel heel ver uit je comfortzone moet stappen, Waterman. Daar ben je helemaal niet blij mee, want je doet niet zo graag gekke dingen. Je durft niet te doen wat er van je gevraagd wordt. Toch zal je wel moeten. Ons advies: doe het nou maar, want achteraf gezien zal je trots op jezelf zijn.

Vissen

19 februari t/m 20 maart

Slechtste dag: 13 januari

Half januari zal jij je erg alleen voelen, Vissen. Dit kan komen doordat je je in de steek gelaten voelt door je vrienden, maar ook door een afwijzing op werk- of liefdesgebied. Je hebt het gevoel dat je nergens bijhoort en dat niemand er voor je is. We verzekeren je: deze periode gaat voorbij, Vissen. Kijk vooral naar wie je nog wel om je heen hebt, in plaats van naar de mensen waar je niet op kunt rekenen. Daar word je een stuk gelukkiger van.

Ram

21 maart t/m 19 april

Slechtste dag: 17 februari

Haast, haast, haast: mensen met het sterrenbeeld Ram zijn altijd aan het haasten. 17 februari is de dag waarop die haast je in de problemen brengt. Hier is een autoriteitsfiguur bij betrokken, mogelijk je baas of misschien zelfs de politie. Een tip: doe het 17 februari iets rustiger aan.

Stier

20 april t/m 20 mei

Slechtste dag: 13 mei

Jij houdt van controle, Stier. Maar op 13 mei zul je de controle verliezen en dan vooral op financieel gebied. Er komt een flinke financiële tegenvaller aan. Jij hebt nogal een gat in je hand, dus dat geld had je liever aan iets anders besteed. Spaar wat extra geld zodat je een financiële tegenvaller kan opvangen.

Tweelingen

21 mei t/m 20 juni

Slechtste dag: 2 september

Tweelingen, op 2 september zal jij een probleem ervaren met betrekking op je relatie of op je eigen imago. Hoe dan ook zal het je ego beschadigen. Dit wordt een zware periode voor je. We kunnen je alleen maar adviseren om het rustig aan te doen, waar nodig een stapje terug te zetten en de tijd te nemen voor je herstel.

Kreeft

21 juni t/m 22 juli

Slechtste dag: 21 juni

Kreeft, rond de maand juni heb jij een moeilijke periode. Allerlei tegenslagen volgen elkaar op. 21 juni kan de dag zijn waarop de emmer bij jou overloopt. Die dag wordt het jou teveel en ben je er klaar mee. Zo kan het zijn dat je een relatie die al lange tijd niet goed gaat, op 21 juni beëindigt. Dat is moeilijk voor je, want juist mensen met het sterrenbeeld Kreeft hechten veel waarde aan hun relaties. Steun in deze zware tijd op vrienden en familie.

Leeuw

23 juli t/m 22 augustus

Slechtste dag: 10 januari

Iemand heeft iets achter jouw rug om gedaan en daar kom jij op 10 januari achter, Leeuw. Dat kan om een affaire gaan, maar ook om een leugen van een vriendin. Mensen met het sterrenbeeld Leeuw zijn bovenal trots. Je zal dus behoorlijk op je teentjes getrapt zijn. Maar, het kan ook de andere kant opgaan, Leeuw. Het kan ook dat jij deze dag op een leugentje betrapt wordt.

Maagd

23 augustus t/m 22 september

Slechtste dag: 13 oktober

Zet je schrap voor 13 oktober, Maagd. Deze dag draait om miscommunicatie met ernstige gevolgen. Ons advies is daarom: luister goed. En als je deze dag een belangrijk contract moet lezen: lees dan alle kleine lettertjes. Zorg dat niets jou ontgaat, want als dit wel gebeurt, brengt dit je flink in de problemen.

Weegschaal

23 september t/m 22 oktober

Slechtste dag: 12 januari

Evenwicht en harmonie: daar draait jouw sterrenbeeld om. Nou, dat zit er op 12 januari even niet in voor je, Weegschaal. Net als Steenbok, heb ook jij vandaag een zware dag. Deze dag wordt zeer chaotisch voor je, nadat je vervelend nieuws krijgt. Ook kan je te maken krijgen met onverwachte kosten. Mensen met het sterrenbeeld Weegschaal zijn liever niet afhankelijk, maar in dit geval adviseren we je om je ego aan de kant te zetten en om hulp te vragen.

Schorpioen

23 oktober t/m 21 november

Slechtste dag: 15 augustus

Op 15 augustus zal je een belangrijke relatie verliezen. Dit kan om een relatiebreuk of scheiding gaan, maar ook om het verbreken van een vriendschap of overlijden. Het kan zijn dat jij zelf de keuze maakt om deze relatie te beëindigen, maar het kan je ook compleet overvallen. Hoe dan ook, je zal het er erg moeilijk mee hebben.

Bron: Bustle.