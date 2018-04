Dít zegt een (over)volle agenda over jou

De één heeft zeeën van tijd, de ander altijd een gebrek. Je agenda is in het tweede geval dan ook je beste vriend én altijd volgepland. Alhoewel jij je misschien kapot ergert aan je eigen ‘plandrang’ heeft de wetenschap daar heel iets anders over te zeggen.

Een volle agenda, de hele dag afspraak in, afspraak uit. Sommige agenda’s puilen werkelijk uit met afspraken. Een hoofdingrediënt voor stress als je het ons vraagt, maar uit een onderzoek is gebleken dat er óók voordelen aan zitten.



Onderzoek

Wetenschappers aan de Texas University hebben 330 mannen en vrouwen onderzocht. Daarbij werd niet alleen naar de agenda’s van de proefkonijnen gekeken, maar ze moesten ook allerlei verschillende testjes doen. Wat bleek? De proefkonijnen die altijd druk bleken te zijn, waren beter in staat om informatie te verwerken – en dat deden ze ook nog een stuk sneller dan de club met een heel lege/rustige agenda. Daarnaast constateerden de onderzoekers dat ook de woordenschat van de mensen met een volle agenda een stuk groter was. Kortom: mensen met een overvolle agenda hebben een sterk geheugen en dito hersenen.

Geheugentrainer

Hoofdonderzoeker Sarah Festini suggereert dat je je geheugen kunt trainen en verbeteren, door een drukke agenda te onderhouden. Eigenlijk is het – als je er over nadenkt – best een logisch gevolg. Want door meer dingen te plannen en te ondernemen, word je keer op keer uitgedaagd om zaken te combineren en te onthouden.

Tips

Mocht je toch iets aan je (over)volle agenda willen doen, probeer deze 3 tips eens.

1. Wees selectief/ kritisch bij welk overleg of welke afspraak je aanwezig bent. Ga na of het écht zinvol is om erbij te zijn.

2. Ga staand vergaderen. Het is effectiever, doelgerichter en goed voor je lichaam. Het levert je daarnaast ook nog tijd op, want uit onderzoek blijkt dat staand vergaderen 35% sneller is dan zittend vergaderen.

3. Werk slim: bundel je taken. Als je iets meer rust wil creëren in je agenda is het handig om soortgelijke taken zoveel als mogelijk te bundelen. Dat werkt het beste bij taken die je toch moet doen, die vaak terugkomen en die veel tijd kosten.

