Dit zegt het echt over je als je jaloers bent in een relatie

Hoe lang je ook samen bent met je partner, het kan nog steeds voorkomen dat je ineens merkt dat er toch nog wat jaloezie in jouw relatie om de hoek komt kijken. Maar is dat wel zo’n slecht teken?

Jaloezie wordt niet als een positieve eigenschap gezien. Want je zou je partner niet vertrouwen als je jaloers bent. Maar is jaloezie niet ook een beetje gezond in een (lange) relatie?

Menselijke emotie

Het antwoord is: jaloezie is inderdaad een heel normale menselijke emotie. Je hoeft je er daarom ook helemaal niet voor te schamen. Je kunt er juist heel veel van leren, zeker in een relatie. Het opbouwen van vertrouwen is een van de belangrijkste en meteen moeilijkste dingen in een relatie. En daar moet je aan blijven werken.

Onzekerheid

Het kan namelijk zo zijn dat je al jaren samen bent je partner en dan ineens toch weer jaloers wordt. Dat betekent niet meteen dat je jouw partner niet (meer) vertrouwt. Juist doordat jaloezie eigenlijk een heel normale emotie is, is het helemaal niet gek dat dit af en toe opspeelt. Jaloezie zegt namelijk niets over het vertrouwen, maar alles over jouw eigen onzekerheid. Vaak word je jaloers doordat je denkt dat iets of iemand beter is dan jij of wat jij hebt. De oorzaak van jaloezie ligt dus meestal niet bij je partner, maar heel vaak bij jezelf. Durf dus eerlijk te zijn tegen jezelf en schuif het probleem niet meteen op je partner af. Daar ga je jezelf nog heel dankbaar voor zijn.

