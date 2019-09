Dít zijn de twee grootste misverstanden over afvallen

De bladen staan vol met artikelen over afvallen en er zijn honderden boeken over geschreven. Er bestaan dus veel verschillende theorieën over hoe je dit het beste kunt doen. Maar er zijn ook volop misverstanden over afvallen en die helpen we graag de wereld uit.

1. Afvallen = calorieën tellen

Afvallen draait niet enkel en alleen om calorieën. Natuurlijk helpt calorieën tellen wel om op korte termijn kilo’s te verliezen. Maar weinig calorieën innemen, moet niet je uitgangspunt zijn. Wanneer je bijvoorbeeld de hele dag leeft op twee tosti’s en een blikje cola, zul je qua calorieën niet hoog uitkomen. Maar gezond is het natuurlijk niet. Als je op lange termijn gezonder wilt zijn en minder wilt wegen, dan moet je naar een gezonde leefstijl toewerken. En dat is een combinatie van gezonde voeding en voldoende bewegen. Calorieën tellen is een stuk minder belangrijk.

Advertentie

2. Een dieet werkt voor iedereen

Heeft een vriendin van je een dieet uitgeprobeerd en vlogen de kilo’s eraf? Jammer genoeg betekent dat niet dat het voor jou net zo goed zal werken. We hebben allemaal een ander lichaam, met een ander eet-, beweeg- en verbrandingsniveau. Daarom is afvallen op de lange termijn iets heel persoonlijks. Dieetboeken kunnen je zeker sturing geven, maar heb nooit te hoge verwachtingen van de resultaten. Dit is namelijk niet te voorspellen en zeker niet door de schrijver van een boek, die jou persoonlijk niet kent. Voor echt advies op maat en een realistisch beeld van wat je kunt verwachten, kun je het best een diëtist bezoeken.

Een gezonde levensstijl begint bij een gezond ontbijt:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Welingelichte kringen. Beeld: iStock