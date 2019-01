Dít zijn de voordelen van een orgasme voor lichaam en geest

Dat een orgasme ervoor zorgt dat je je lekker ontspannen voelt, is algemeen bekend, maar nu blijkt dat een orgasme nog veel meer doet voor je lichaam.

Verschillende onderzoeken bevestigen het: klaarkomen is supergezond. En wel op heel veel verschillende gebieden.

Lichamelijk

Volgens sekstherapeute Vanesse Marin is het verbazingwekkend wat een orgasme allemaal kan doen met je lichaam en gezondheid. Zo zou regelmatig klaarkomen ervoor zorgen dat je immuunsysteem verbetert, het reguleert je menstruatiecyclus, verbetert je bloedsomloop, verhoogt je pijngrens, neemt je hoofdpijn weg én helpt je beter slapen.

Geestelijk

Niet alleen je lichaam, maar ook je geest wordt blij van een orgasme, weet psychologe Rachel Needle. “De feelgoodstofjes en de hormonen die vrijkomen verbeteren je humeur”, vertelt zij HLN. Deze feelgoodstofjes zijn oxytocine, ook wel bekend als het knuffelhormoon, en dopamine, een andere stofje waardoor je je goed voelt.

Lekker in je vel

Ook zonder orgasme is seks een goede manier om stress te verminderen en je humeur, lichaamsbeeld en zelfvertrouwen te verbeteren. “Seksuele tevredenheid draagt bij aan een goede levenskwaliteit”, vertelt Rachel. “Vrijen of masturberen kan spanning verlichten en je beter doen functioneren. Het doet je even wegvluchten uit de realiteit en je zorgen vergeten.” Aan de slag dan maar?

