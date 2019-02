Deskundigen waarschuwen voor de DIY-dna-test voor baby's

Een doe-het-zelf-dna-test voor baby’s die uitwijst wat voor kleur ogen de baby in kwestie krijgt en of ze wel of geen spruitjes gaan lusten. Het klinkt als een leuk en origineel kraamcadeau, maar hoe veilig is zo’n test eigenlijk?

Voordat je zo’n test aanschaft wil je dit misschien even lezen. Want deskundigen zijn hartstikke kritisch over het thuisonderzoek voor je spruit.

Van oogkleur tot lactose-intolerantie

De dna-test van het bedrijf Analyse me onderzoekt vijf aspecten in een lab: de oogkleur, de spieropbouw, de kans op een lactose-intolerantie, de hoeveelheid dopamine in het lichaampje en of de baby bittere smaakstoffen proeft. Dit doen ze op basis van de gegevens uit het wangslijmvlies van de baby, dat je middels een wattenstaafje in een potje opstuurt. Vervolgens wordt een animatiefilmpje gemaakt over het kind, waarin duidelijk wordt of hij of zij later bijvoorbeeld bruine of blauwe ogen krijgt, een moeilijke eter wordt of het in zich heeft om een goede sporter te worden.

Wees kritisch

Op de site stelt het bedrijf dat de uitkomst van de dna-tests voor thuis hartstikke betrouwbaar is. Dat kunnen genetica-experts bevestigen. Maar: “Dat ze proberen te voorspellen wat het beste bij jou, of je kind, zou passen, daarvoor is de wetenschappelijke basis zo dun”, bekritiseert universitair hoofddocent biomedische genetica Marc van Mil tegenover NOS. Hij drukt ouders dan ook op het hart om heel kritisch te zijn op de uitkomsten. Ook vindt hij het vrij bizar dat mensen het dna van hun baby naar wildvreemden toesturen. “Je stuurt ook niet zomaar je bsn of pincode op. Bij dna doen we dat kennelijk wel zomaar en betalen we er ook nog voor.”

Niet zo onschuldig

En is het wel zo goed, al dat meten en analyseren, ook al gaat het om banale zaken als de oogkleur of spruitjes lusten? “Hoe onschuldig het ook lijkt, zo’n test kan heel kwalijk zijn”, aldus medisch specialist klinische genetica Marieke van Dooren. Ze is bang dat ouders hun kind mogelijk in een bepaalde richting kunnen sturen op basis van het resultaat van die dna-test. Bovendien, legt ze uit: “Je kunt niet alles uit het dna halen.” Omgevingsfactoren zijn net zo belangrijk.

Gegevens op straat?

En wat gebeurt er dan nadat je de gegevens uit de dna-test hebt ontvangen? De belofte is dat alles wat je hebt toegezonden na 3 maanden wordt vernietigd. Maar ja: “Bedrijven kunnen wel zeggen dat ze er verder niets mee doen, maar dat weet je nooit zeker”, waarschuwen de experts nog maar eens.

Voor de lol

De makers van de dna-test benadrukken dat het vooral voor de lol bedoeld is. Daarom beperkt het zich ook tot geinige weetjes. “Vooral leuk om te weten, en soms ook handig (…), maar niks met betrekking tot enge ziektes of voorspellingen van ziekterisico”, zo schrijven ze op hun site.

Korreltje zout

Aan ons de taak om als we toch besluiten zo’n dna-test te doen, we de uitslag met een korreltje zout moeten nemen. Persoonlijk zijn wij toch enthousiaster over dit soort kraamcadeaus:

