De Libelle-redactie deed een DNA-test en dit waren de uitkomsten

Ben jij benieuwd naar wat jouw etniciteit eigenlijk is? Of ben je er juist wel zeker van dat je bijvoorbeeld 100% Nederlands bent? Daar kun je achter komen! Dankzij de moderne wetenschap hoef je slechts wat speeksel af te geven en enkele weken later ontvang je de resultaten. Wij gingen je voor: onze redactie onderging de test van DNA-bedrijf My Heritage.

Door een beetje speeksel af te nemen en in een flesje te doen dat naar het laboratorium van My Heritage in Amerika gaat, kom je er zo achter waar jouw afkomst ligt. In het lab onderzoekt een team jouw DNA op overeenkomsten met het DNA van verschillende etniciteiten van over de hele wereld.

Dit verwachtten we voor we onze resultaten zagen…

Meike



“Wat raar eigenlijk, dat we ons DNA in een potje doen en dan helemaal naar Amerika sturen. Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen. Ik heb een vrij kleine familie waar ik de geschiedenis niet goed van ken. Ik verwacht dat uit mijn test sowieso een bepaald personage Indonesisch bloed gaat komen. Mijn opa kwam namelijk uit Indonesië. Daarnaast verwacht ik ook een percentage Duits te zijn. Ik heb namelijk een erg Duitse achternaam. Hopelijk komt er iets verrassends uit de test!”

Sandra



“Mijn collega gokte dat ik er Frans uitzie. Zelf denk ik dat veel Nederlanders Duits bloed hebben omdat we buurlanden zijn, dus ik denk dat ik dat zelf ook heb. En: één kant van mijn familie is Joods. Het zou me niks verbazen als ik Joods bloed heb. Heel leuk dat we deze kans krijgen, want ik denk er al een hele tijd over na om een DNA test te doen. Ik ben erg benieuwd wat eruit gaat komen!”

Christa



“Ik kan niets anders bedenken dan dat ik uit Nederland kom. Of ben ik toch Scandinavisch? Dat zeggen mijn collega’s. Ik ben blond en heb blauwe ogen, dus dat kan bijna niet anders… Ik heb wel eens verhalen gehoord dat mijn overgrootvader een vondeling was, dus eigenlijk kan ik mijn afkomst niet traceren in een stamboom. Ik ben benieuwd wat eruit komt. Dadelijk blijk ik Japans of zo!”

Emma



“Ik verwacht Belgische roots te hebben, dat kwam namelijk uit een stamboom die ooit eens door een familielid gemaakt is. Maar het kan natuurlijk ook totaal iets anders zijn, ik weet het echt niet. Ik kan niet wachten tot de uitslag binnen is!”

Kim



“Wat ik verwacht? Oef, lastig te zeggen. Ik heb een vrij donkere huid, word altijd héél snel bruin, heb donkerbruin haar (alhoewel, ik heb het nu een tikkie blond laten verven) en heb donkerbruine ogen. Veel mensen denken daardoor dat ik Indische roots heb. Ik ben heel benieuwd of dat ook zo blijkt te zijn.”

En dit waren de resultaten…

Meike

“Wow! Mijn uitslag is binnen en eigenlijk is het alles wat ik niet had verwacht! Ik blijk 0% DNA te hebben dat afkomstig is uit Noord-West Europa (dus Nederland, Duitsland, Frankrijk en België). Wat ik dan wel ben? 69,4% Engels, 14,3% Scandinavisch, 2,2% Oost Europees, 10,9% Chinees, 1,3% Centraal Azië én 1,9% Midden Amerika. Nadat ik mijn uitslagen heb gelezen ben ik zó verbaasd en enthousiast. Mijn vader denkt dat de voorouders van mijn Indonesische opa uit China kwamen, dat is al één verklaring dus. Mijn vriend moest meteen lachen, ‘Midden Amerika? Dus daar komt je temperament vandaan!’ Ik vind het echt fantastisch dat ik zulk ‘internationaal DNA’ heb. Ik heb zelfs één echte DNA-match, een achternicht mét dezelfde achternaam als mijn moeder! Door deze test ben ik geïnspireerd om meer over mijn familie te weten te komen. Ik wil dolgraag weten hoe ik deze percentages kan verklaren.”



Christa

‘Wow… ik had niet verwacht dat ik daadwerkelijk alleen maar uit deze regio kom, zoiets heb ik bij andere mensen nog nooit voorbij zien komen. Ik ben 52,1% noord- en west-Europees, en 47,9% Scandinavisch. Eigenlijk heel gek, ik ben bijna half Scandinavisch! Mijn ouders wisten niet zo snel te bedenken waar dat vandaan zou kunnen komen, en zijn zelf nu ook geinteresseerd in het doen van een test. Ook heb ik een hele hoop verre achterneven en nichten gevonden, niet alleen hier maar zelfs in Australie. Tijd om stamboomonderzoek te doen…’



Sandra

“De uitslag is eindelijk binnen en het was zeker het wachten waard! Het is in grote lijnen wat ik had verwacht. Ik ben 29,8% Noord- en West-Europees – mijn voorouders kwamen dus uit Nederland, België, Frankrijk of Duitsland- 15,3% Asjkenazisch Joods. Ik wist wel zeker dat ik Joods bloed had, maar niet precies uit welk werelddeel dat deel van de familie kwam. Wat ik totaal niet had verwacht is dat ik 33,4% Iers, Schots en Welsh ben! Ook blijkt ik 19,0% Scandinavisch te zijn. Het is heel gaaf om te weten waar mijn familie vandaan komt. Al kunnen mijn ouders sommige uitkomsten niet echt verklaren…”

Emma

“Ik had verwacht dat ik Belgische roots zou hebben; mijn familie heeft een keer onze stamboom onderzocht en kwam daarop uit. De uitslag zag ik totaal niet aan komen. Ik ben meer Scandinavisch dan Nederlands en heb ook roots in Oost-Europa. En op mijn pagina van My Heritage heb ik 448 pagina’s aan mogelijke familieleden… Dus ik heb wel iets te doen de komende tijd!”

Kim

“Wauw, dat had ik ze-ker niet verwacht. Ik ben honderd procent Europees, en zelfs 33,8% Scandinavisch? Wat grappig. Niks tropisch aan mij dus! Mijn uitslagen: Noord- en West-Europees 66,2%, Scandinavisch 33,8%.”

