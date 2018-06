Het bestaat echt: dit is het 'dode-billen-syndroom'

Ja-ha: dat de hele dag op je gat zitten ongezond is, weten we. Maar wist je ook dat het tot iets kan leiden wat ook wel het ‘dode-billen-syndroom’ wordt genoemd?

Dode billen klinkt ongezellig en dat is het eigenlijk ook. Zonder gekheid: het is iets wat je echt niet wil omdat het weer allerlei andere klachten met zich meebrengt.

Dus, eerst: wat is het precies?

Het dode-billen-syndroom houdt in dat je bilspieren in de slaapstand verkeren. Als je niet veel beweegt, veel zit of oefeningen verkeerd doet, gaan de bilspieren in de ruststand en haal je de kracht of beweging uit andere spieren. Die spieren moeten daardoor onnodig hard werken. Dat kan weer leiden tot evenwichtsproblemen, heup- en rugpijn en problemen met enkels en gewrichten. Jakkes.

Hoe weet ik of dit ook heb?

Daar is een trucje voor. Dit wordt ook wel de Trendelenburg-test genoemd. Je tilt één been op terwijl je stilstaat. Als je bekken zakken in de richting van het been dat je optilt, kan dat wijzen op inactieve bilspieren. Als je dit denkt te hebben, kun je het best een fysiotherapeut of personal trainer in de arm nemen die kan vaststellen of het echt zo is en kan helpen om die billen weer wakker te krijgen.

Hoe voorkom je het?

Inkoppertje, maar belangrijk: neem regelmatig een pauze om de benen te strekken. Je kan ook je billen samenknijpen terwijl je achter je bureau zit. In de sportschool kun je squats, dead lifts en kettlebell swings doen. En raadpleeg een instructeur of je de oefeningen goed uitvoert en de kracht niet alsnog uit de verkeerde spieren haalt.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock