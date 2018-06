Dit kun je doen tegen opgezwollen voeten

Heb je regelmatig last van opgezwollen, opgezette en dikke voeten? Dan ben je vast niet de enige. Gelukkig zijn er vier effectieve tips waardoor je in een mum van tijd van deze klachten af bent.

Ten eerste is het belangrijk dat je even checkt of je last hebt van gewoon opgezette voeten of oedeem. Oedeem is een ophoping van vocht in een bepaald lichaamsdeel, in dit geval de voeten. Het verschil kun je makkelijk zelf testen. Druk je vinger stevig in de huid en haal deze na een paar seconden weg. Als je nog steeds een putje in je voet ziet, hou je vocht vast en kan er dus sprake zijn van oedeem. Ga dan even langs bij de huisarts.

Zie je geen putje, dan kun je last hebben van opgezwollen voeten. Daar kun je het volgende tegen doen:

Bewegen

Lichaamsbeweging is de beste manier om van dikke voeten af te komen. Bewegen zorgt voor een betere stofwisseling, bloedcirculatie en uiteindelijk ook voor een betere vochthuishouding. Door lekker te gaan wandelen, raken je voeten minder opgezwollen. Bovendien is het hartstikke gezond om dagelijks tien minuten stevig door te wandelen, dus dit is een win-winsituatie.

Drinken

Genoeg drinken is ook belangrijk. Gezwollen voeten ontstaan namelijk doordat je te veel vocht vasthoudt. Misschien klinkt het gek dat je bij een vochtophoping meer moet gaan drinken, maar hoe meer je drinkt, des te meer je plast en dus ook hoe meer afvalstoffen je kwijtraakt. Het beste is om veel water of groene thee te drinken.

Vochtafdrijvende voedingsmiddelen

Bepaalde producten zijn goed voor je vochthuishouding en kunnen helpen dikke en opgezette voeten te genezen. Voorbeelden hiervan zijn: bleekselderij, peterselie, knoflook, asperges, rode bietjes, spruiten, mierikswortel, brandnetelthee, rooibosthee en appelazijn. Bovendien is het ook beter om niet te veel zout te eten. Zout zorgt er namelijk voor dat je lichaam extra vocht vasthoudt.

Plastabletten

Bovenstaande groenten helpen allemaal een beetje, maar verwacht niet dat je opgezwollen voeten op miraculeuze wijze genezen. Als je er veel last van hebt, kun je beter plastabletten (diureticum) slikken. Deze tabletten bevorderen de afscheiding van vocht door de nieren, waardoor je snel van die opgezwollen voeten af bent. Als je echt plastabletten wilt gaan gebruiken, ga dan even langs de huisarts.

Wisseldouche

Neem af en toe een wisseldouche van koud en warm water. Dat bevordert de doorbloeding, waardoor je automatisch minder last hebt van opgezwollen voeten.

Zitten je schoenen wat aan de krappe kant? In de video hieronder zie je hoe je dat makkelijk oplost:





De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Gezondr & OIM Orthopedie. Beeld: iStock