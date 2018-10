Het is vandaag de Dag van de Schoonmoeder en dat is een mooie reden om die belangrijke vrouw in je leven extra in het herfstzonnetje te zetten.

Elke vierde zondag in oktober is het de dag waarop alle schoonmoeders dubbel worden gewaardeerd. En hoewel je familie krijgt, en je vrienden kiest, kun je ook ontzettend geluk hebben met een fijne schoonmoeder. Eentje die je begrijpt, die niet te opdringerig is en die jou en je man lekker hun leven laat leiden.

Dit herken je als je dol bent op je schoonmoeder:

Je hebt altijd zin om op bezoek te gaan.

Jou hoor je niet mopperen over familieweekenden, sinterklaasavonden of spontane etentjes – je vindt het oprecht gezellig. Je band met je man wordt versterkt.

Dat jij en je schoonmoeder met elkaar lachen, bellen, appen en kletsen, doet hem ook goed. Het laat zien dat je echt in zijn leven past. Dat is fijn voor iedereen. Het voelt alsof je twee moeders hebt.

Je vraagt haar ook gewoon wat je moet doen als je een wijnvlek in je favoriete jurk hebt. Je nodigt ook eens uit voor een lunch met z’n twee. Je babbelt met haar over de familie, je werk, je gezin. Daar hoort ze bij, net als je eigen moeder. Jullie zijn zelfs een beetje vriendinnen.

Je kent elkaar ook al zó lang inmiddels. Jullie zien elkaar vaak en zijn daar blij mee.

Niets geen verplicht ‘moeten’ bij jullie – jullie spreken maar wat graag af. Heus niet elke dag, maar vaak genoeg om de band hecht te houden. Je vraagt haar om levensadvies en luistert naar haar.

Want wat moet je toch met je kinderen? En met dat werk? En met die stress? Zij heeft overal een fijn antwoord op en ze begrijpt jullie gezinsleven als geen ander. Je kunt een boel van haar leren. Er is er maar één zoals zij.

Beeld: ANP