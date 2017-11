6x zó maak je de donkere herfst- en winterdagen lichter

Met de herfst en winter worden de dagen donkerder. Maar hoe kun jij deze seizoenen zelf toch lichter maken?

1. Maak zelf geurkaarsen

Je huis ’s avonds opfleuren met kaarsen is sowieso een aanrader. Maar hoe leuk is het om die kaarsen zelf te maken, en ze ook nog eens lekker te laten ruiken? Check bijvoorbeeld onderstaande lifehack om een geurkaars van een sinaasappel te maken.

2. Ga naar het Amsterdam Light Festival

Leuk: in de Libelle Shop kun je nu al kaartjes kopen voor een boottocht tijdens het Amsterdam Light Festival (30 november t/m 21 januari)! Warme chocolademelk, knusse boten en duizenden lampjes: vanaf 30 november zit je voor een romantische date met je geliefde goed in onze hoofdstad. Langs de Amsterdamse grachten prijken prachtige kunstwerken gemaakt van lampjes. 75 minuten lang kun je je hieraan vergapen, met een rondvaart door de stad. Dankzij de gedeeltelijk open boot (als het niet regent), kun je de meest Instagram-waardige kiekjes schieten van het verlichte moois. Daarbij krijg je een deken om je lekker warm te houden.

3. Sta wat vaker stil bij geluksmomenten

Of het nu iets kleins als een goede kop thee of iets groots als een huwelijksaanzoek is: count your blessings. Dat proberen wij bij Libelle ook te doen.

4. Glimlach elke dag

Voel je je een beetje down? Dan werkt zo’n simpele glimlach écht. Luister maar naar Libelle’s spirituele vlogger Manon in onderstaande video.

5. Maak zelf zo’n hippe lichtbak

Ze vliegen momenteel over de toonbanken, maar met een beetje creativiteit en onderstaande lifehack maak je die lichtbak gewoon zelf. Voorzien van een opbeurende tekst die de donkere dagen figuurlijk ook weer wat lichter maakt, uiteraard.

6. Kijk naar de sterren

Die fonkelende lichtjes tegen een pikzwarte achtergrond. Naast dat het mooi om te zien is, zweren psychologen erbij dat sterrenkijken gelukkig maakt. Er zou namelijk een link zijn tussen het adembenemende gevoel als je naar de hemel kijkt en hoe gestrest (minder) en tevreden (meer) je je voelt.

