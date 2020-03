Is een donkere modus op je telefoon beter voor je ogen?

Je kent het vast wel: net voor je gaat slapen scroll je nog eventjes door sociale media op je telefoon. Steeds meer smartphones hebben hiervoor een donkere modus, om de gebruikerservaring in het donker wat aangenamer te maken. Maar is dit eigenlijk wel beter voor je ogen dan het normale licht van je telefoon?

Libelle zocht het voor je uit.

Advertentie

Donkere modus

Allereerst, wat houdt die donkere modus eigenlijk in? Het is heel simpel. Door de modus in te stellen wordt het felle witte licht van je scherm minder fel. Ook wordt de achtergrond van je scherm automatisch zwart en de letters wit, wat een fijnere leeservaring zou moeten geven. Het is voor het eerst dat een dergelijke verandering wordt doorgevoerd. Want tot voor kort waren alle apps standaard én onveranderlijk wit met zwarte letters.