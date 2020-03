Libelle Legt Uit: doodt alcohol alle ziektekiemen en bacteriën?

Nu het coronavirus zich steeds sneller verspreidt, wordt iedereen aangeraden om de handen goed te wassen. Maar hoe effectief is handgel met alcohol?

In een flesje desinfecterende handgel zit als hoofdingrediënt alcohol, want dat zou alle ziektekiemen en bacteriën kunnen doden. Maar werkt dit wel echt zo goed? En wat als de desinfecterende handgel op is? Kun je dan zelf handgel maken met alcohol om je handen te desinfecteren? Of werkt dat niet zo?

2 soorten alcohol

Laten we één ding voorop stellen: de alcohol die je in je handen wrijft en de alcohol die je aan de bar bestelt, zijn heel verschillend. Wat je drinkt, is ethanol. Terwijl desinfecterende alcohol isopropanol heet. Deze soort is een stuk sterker en is niet bedoeld om in te slikken.

Wanneer desinfecterende handgel minstens 60 procent alcohol bevat, is het erg effectief. Mits je je handen goed insmeert of wast, kunnen ze alle ziektekiemen en bacteriën doden. Maar let op: wil je zelf een desinfecterende handgel maken en daarvoor wodka gebruiken? Dan moeten we je teleurstellen, want dat gaat niet werken. Wodka bevat namelijk ‘slechts’ 40 procent alcohol.

Schoonmaken

Alcohol wordt ook vaak gebruikt om stethoscopen, rubberen stoppen, medicijnflesjes en thermometers te ontsmetten. Maar betekent dat dat je nu met het coronavirus je hele huis moet schoonmaken met alcohol om het goed te ontsmetten? Het antwoord is nee. Items moeten echt 10 minuten in isopropanol ondergedompeld liggen om echt z’n ding te kunnen doen. Bovendien verdampt het veel te snel aangezien de alcoholconcentratie zo hoog is, en is het dus niet heel effectief.

Drinken

Nee, ook het drinken van alcohol heeft geen zin tegen het coronavirus. Er is geen bewijs dat het drinken ervan virussen en bacteriën kan helpen te doden. Desinfectiemiddelen hebben een veel hogere alcoholconcentratie en zijn gemaakt met een ander type alcohol dan mensen consumeren.

Is de desinfecterende handgel uitverkocht? Zó maak je zelf handgel:

Bron: Women’s Health UK. Beeld: iStock