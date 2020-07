Wat betekent het als je droomt over sex met je ex?

Het kan je behoorlijk overvallen: je bent al jaren niet meer samen en toch droom je ineens over sex met je ex. Heeft dit een diepe betekenis of is zo’n droom onschuldig?

Voordat je compleet in de war raakt van je droom willen we je alvast geruststellen: volgens experts hoeft dit niet altijd iets te betekenen. Hoeveel het betekent verschilt per persoon.

Dokter Latisha Rowe legt uit dat het kan zijn dat je onbewust de relatie nog aan het verwerken bent: “Dromen zijn de manifestatie van ons bewustzijn én onderbewustzijn. Zo kan het zijn dat jij en je ex een tumultueuze relatie hadden, of miste er voor jou iets in de slaapkamer. In dat geval probeert je onderbewustzijn soms dat gemis recht te zetten. In je slaap, weliswaar. In dat opzicht onthullen dromen iets over jezelf: ze verklappen wat je eigenlijk verlangde, maar nooit kreeg in je relatie.”

Nieuwe inzichten

Volgens seksuologe Anne Hodder is het slim om jezelf een aantal vragen te stellen: “Was je erg opgewonden? Voelde je nog een intense liefde? Of had je net het gevoel dat je iets verkeerd deed?” Deze vragen kunnen je inzichten geven, maar vooral over jezelf en niet zozeer over je ex. “Een spannende droom over een vorige partner betekent dus niet dat je hem of haar een berichtje moet sturen, maar wel dat je jezelf moet afvragen wat er mist – of net aanwezig is – in jouw huidige leven. Misschien mis je seksuele spanning, of ben je erg onzeker. Probeer de droom vooral te zien als een bron van informatie over jezelf.”

Als de twijfel toeslaat

Natuurlijk betekent dit niet dat je moet gaan twijfelen aan je huidige relatie. Experts vragen je vooral om op te letten hoevaak de droom terug komt. Blijft het bij een enkele keer? Laat het dan los. Droom je nog vaak over je ex? Stel jezelf dan de vraag of je tevreden bent met je leven zoals het nu is. Is het antwoord ja? Dan is de kans groot dat de droom niks betekent en kun je het ’t beste naast je neer leggen.

Stelling: “50+’ers hebben betere sex”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Goedgevoel. Beeld: iStock