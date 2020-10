Krijg jij ook altijd de beste ideeën tijdens het douchen? En werk je door corona momenteel thuis? Dan hebben we één tip voor je: neem eens een douche midden op je werkdag.

Het klinkt misschien als een tip waar je werkgever niet heel vrolijk van zal worden. Maar eigenlijk zou je baas je juist moeten aanmoedigen om midden op de dag onder de douche te duiken. Waarom? Je wordt er vele malen productiever én creatiever van.

Psycholoog Ron Friedman legt uit: “Onder de douche laten mensen vaak hun gedachtes afdwalen. Je bent eigenlijk aan het dagdromen en hierdoor laat je je creativiteit de vrije loop. Het is een van de weinige momenten waarop we niet afgeleid kunnen worden door alle apparaten om ons heen. Daarom lukt het ons onder de douche beter om nieuwe ideeën te bedenken en verbanden te leggen.”

Helder denken

Ben je midden op de werkdag je inspiratie en motivatie een beetje kwijt? Veel mensen blijven dan naar hun scherm staren in de hoop dat het er vanzelf weer komt. Wat je beter kunt doen, is even snel onder de douche springen. Ron raadt aan: “Als je vanuit huis werkt betekent dat vaak dat ’s middags het beste moment is om te douchen. Precies op het moment dat je in een inspiratie-dip raakt. Een douchebeurt zorgt ervoor dat je weer helder kunt nadenken.”

Hersenmist

Assistent-professor neurologie Priyank Khandewal legt uit dat we nu in coronatijd vaker last kunnen hebben van ‘hersenmist’. Hierbij lukt het minder goed om je te focussen op je werkzaamheden, omdat helder nadenken maar niet wil lukken. Dit zou komen omdat er in deze verwarrende tijd veel in je hoofd speelt en je veel verschillende emoties ervaart, bijvoorbeeld angst of verdriet. Dit kost veel energie. Ook moeten je hersenen constant nieuwe, belangrijke informatie over de coronacrisis opnemen.

Tijd besparen

Kortom: je hebt veel aan je hoofd en daarom is het niet zo gek dat je af en toe je focus verliest. Direct onder de douche springen zodra dit gebeurt, kan ontzettend goed werken. Het kost misschien een paar minuten, maar wie weet hoe lang je naar je scherm zou blijven turen, als je niet even onder de douche was gesprongen. Nog een reden om ervoor te gaan: je kunt je douchebeurt ’s ochtends overslaan, waardoor je net iets langer in je bed kan blijven liggen. Een win-win situatie, als je het ons vraagt.

Waarom koud douchen wél een goed idee is:

Bron: Well and good. Beeld: iStock