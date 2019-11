Waarom je na het douchen het water nooit uit je oor mag schudden

Heb je na het douchen vaak last van water in je oor? Dan wil je het er vast direct uitschudden door je hoofd heen en weer te bewegen. Toch is deze onschuldig lijkende gewoonte slechter voor je dan je denkt. Dat blijkt uit recent Amerikaans onderzoek.

Amerikaanse wetenschappers waarschuwen dat het bij kleine kinderen zelfs schade aan de hersenen kan veroorzaken.

Advertentie

Amerikaans onderzoek

Onderzoekers van de Cornell-universiteit en Virginia Tech in Amerika leren ons dat het niet goed voor je oorkanaal is als er water in blijft zitten. Hun nieuwe studie toont echter aan dat het schudden van je hoofd in een poging het water eruit te krijgen, nóg slechter voor je oren en hersenen is.

Hersenschade

Door verschillende testen te doen met glazen tubes en 3D-geprinte oorkanalen, tonen de wetenschappers aan wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Hoofdonderzoeker Anuj Baskota verklaart: “Bij het heen en weer schudden heb je een bepaalde snelheid nodig om het water uit je oren te krijgen. Die snelheid is veel te fel en kan zelfs schade aan de hersenen berokkenen.”

Gouden tip

Dit is voornamelijk van toepassing op kleine kinderen. Volwassenen hoeven minder te vrezen voor hersenschade. Om het water toch uit je oor te kunnen krijgen zonder je hoofd te schudden, heeft Anuj een gouden tip. “Laat enkele drupjes ontsmettingsmiddel in je oor vallen. Dat zorgt ervoor dat het water snel uit je oor stroomt”, verklaart de onderzoeker.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: HLN. Beeld: iStock