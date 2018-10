Dít doucheritueel zorgt er 's ochtends voor dat je binnen 90 seconden wakker bent

Ben jij niet zo’n ochtendmens en heb je elke ochtend weer moeite om wakker te worden? Helemaal als het ’s ochtends nog donker is? Dit doucheritueel zorgt ervoor dat je binnen 90 seconden klaar bent om de dag te beginnen.

Als je eenmaal de kracht hebt gevonden uit je bed te rollen, is de verleiding nogal groot om onder een heerlijke douche te gaan staan. Vooral in de winter natuurlijk, maar dat blijkt dus juist géén goed idee te zijn. Je kunt beter dít simpele trucje toepassen, als je wel de hele dag wakker wilt blijven. Victoria Beckham doet het al jaren en is er ontzettend positief over.

Warm douchen zorgt ervoor dat je weer slaperig wordt. Wat je wel moet doen: douche 30 seconden lang koud, de volgende 30 seconden warm en de laatste 30 seconden weer ijskoud. Doe dit trucje het liefst na het wassen van je haren, aangezien je wel met koud water moet eindigen.

Heel lekker is het niet, maar de snelle switch tussen temperaturen stimuleert de bloedcirculatie waardoor je lekker snel wakker wordt. Het geeft je een mentale en fysieke boost. Even doorzetten dus, maar dan heb je er ook de hele dag plezier van!

Libelle’s ecovlogger Anouk legt uit waarom het ook goed is voor het milieu om een koude douche te nemen:



