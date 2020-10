Een mondkapje op in de herfst: hier moet je op letten

Het is weer herfst, oftewel de natste periode van het jaar. Met regen is het belangrijk om je mondkapje goed te beschermen, zodat-ie jou goed beschermt.

Regen en vocht zijn niet goed voor de hygiëne, terwijl dat juist een heel belangrijk factor is in de coronacrisis. Bacteriën gedijen goed in vochtige omgevingen, dus zorg dat je mondkapje droog blijft. Híer moet u op letten:

Advertentie

Niet laten rondslingeren

Je hoeft niet overal een mondkapje te dragen, maar dat betekent niet dat je het tijdelijk in je broekzak kunt stoppen. Op die manier kan het kapje in contact komen met ziektekiemen op je hand, waardoor het dragen ervan weinig zin meer heeft.

Verder is het niet verstandig om je mondkapje zomaar in de tas te gooien, want die zit vaak vol vuil en bacteriën. Daarom raden deskundigen je aan om het masker op de bovenarm te dragen. Ook hier geldt geen volledige bescherming tegen ziektekiemen, maar het is in ieder geval de meest hygiënische oplossing.

Plastic zakje

Maar dan komen we bij de herfst. Op regenachtige dagen is het natuurlijk niet handig om het mondkapje op de bovenarm te dragen. Hoe vochtiger het masker, hoe lager het beschermende effect. Het mondkapje beschermt je tegen besmetting via luchtdruppels. Door de statische elektriciteit van de vezels in de stof van je masker worden de minuscule druppels tegengehouden. Wanneer het mondkapje nat is, verdwijnt de statische elektriciteit en kunnen de druppels alle kanten op.

Daarom moet je een mondkapje dat doorweekt is onmiddellijk vervangen. In de herfst kun je je mondkapje daarom het beste in een schoon plastic zakje bewaren.

Goede voorbereiding

Bij een spontane regenbui is het niet altijd mogelijk om je mondkapje droog te houden. En aangezien de mond- en neusbescherming minder wordt bij een nat kapje, is het belangrijk om in de herfst altijd een reservemasker (en een paraplu) bij je te hebben.

Het lijkt misschien een slim idee om je natte mondkapje met een föhn te drogen, maar dit kun je beter niet doen. De hete lucht zorgt ervoor dat het mondkapje minder steriel is, waardoor het minder bescherming biedt.

Zelf een mondkapje maken? Libelle’s creatievelingen hebben de officiële richtlijnen omgezet in een stap voor stap te volgen patroon.

Zó maak je zelf in 10 minuten een herbruikbaar mondkapje:

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: Blidderfrau.de. Beeld: iStock