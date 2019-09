Dít drankje werkt het allerbest om je dorst te lessen

Of je nu een avondje bent doorgezakt en flinke nadorst hebt, het buiten hartstikke heet is en je je vochtpijl weer moet aanvullen of net een behoorlijk zoutrijke maaltijd hebt gegeten: soms wil je je dorst zo snel mogelijk lessen. Wat kun je het beste inschenken?

Uit een studie aan de Schotse St. Andrews University blijkt dat je voor een drankje met wat suiker, vet of proteïne moet gaan om je langer gehydrateerd te houden. Melk dus.

Advertentie

Onderzoek

De onderzoekers hebben verschillende drankjes onder de loep genomen. Water is een goede manier om je lichaam snel te hydrateren, zowel met bruisend als zonder, maar drankjes met wat vet, suiker of proteïne houden je langer gehydrateerd.

Samenstelling

Dat komt door verschillende redenen. Ten 1e: hoe meer je drinkt, hoe sneller de drank uit je maag gaat en in je bloed terechtkomt. Daarnaast is de samenstelling van een drankje belangrijk. De samenstelling van melk met vet, lactose en proteïne, zorgt ervoor dat de drank langzamer uit de maag gaat en ook langzamer wordt opgenomen door het bloed.

Zout

De hydratatie verloopt dus trager, en heeft daardoor langer effect. Drankjes die sodium (zout) bevatten, houden water langer vast en daardoor hoef je minder vaak naar de wc. Daardoor blijf je ook langer gehydrateerd.

Geen fruitsap

Net als dat voor alles geldt, is te veel nooit goed. Zo ook drankjes met te veel geconcentreerde suikers. Je kunt beter water drinken dan fruitsap of frisdrank. Sterker nog: die verslechteren zelfs het hydraterende effect van de drank. Verrassend genoeg stelden de onderzoekers ook dat koffie even hydraterend is als water, tenzij er meer dan 3 tot 4 kopjes gedronken worden.

Graag je drankje lekker koud maar weinig tijd? Zo koel je een blikje drinken razendsnel:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock