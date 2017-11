Door dít drankje voor het slapen te drinken slaap je 84 minuten langer

Lig je regelmatig uren naar het plafond te staren voordat je eindelijk in slaap valt? Door een glaasje van dít sap te drinken voor je gaat slapen kan dat weleens veranderen.

Volgens een nieuw studie is het namelijk zo dat het drinken van kersensap ervoor kan zorgen dat je beter slaapt. Onderzoekers van de Louisiana State University Agricultural Center in Amerika leggen uit dat een klein glaasje (geconcentreerd) kersensap per dag al kan zorgen voor bijna anderhalf uur meer slaap per nacht.

Langer slapen

Tijdens het onderzoek moesten mensen die last hebben van slapeloosheid 2 weken lang elke dag een drankje drinken in de ochtend en 1 of 2 uur voor ze naar bed gingen. Ze wisten niet of ze echt kersensap of een placebo dronken. Daaruit bleek dat de groep die de kersensap gedronken had echt langer sliep.

Klein onderzoek

Uit bloedtests bleek dat deze groep mensen minder kynurenine in hun bloed had. Deze stof wordt gelinkt aan minder goed slapen. Omdat het hier om een klein onderzoek gaat en de onderzoekers ook aangaven dat er meer onderzoek nodig is, slaan we niet meteen kersensap in voor het hele jaar, maar toch: het is het proberen waard.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Countryliving.co.uk. Beeld: iStock.