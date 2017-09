8x dit gebeurt er als je alle drankjes vervangt door water

We weten allemaal wat frisdrank, koffie of alcohol met je lichaam doen, maar wat als je al die dranken vervangt door glazen water. Welk effect heeft dat op je lichaam?



1. Als je 9 dagen lang alleen maar water drinkt, verlies je net zo veel calorieën als wanneer je 8 km per dag jogt.

2. Je stofwisseling gaat omhoog en daarmee je energieniveau.

3. Je brein werkt beter.

Je hersenen bestaan voor 75-85% uit water. Door het te drinken, voed je je hersenen en daardoor kun je je beter concentreren.

4. Je eet minder.

Het drinken van water onderdrukt je hongergevoel en daardoor verlies je gewicht.

5. Je lichaam raakt afvalstoffen sneller kwijt.

6. Je hart werkt beter.

Als je 5 glazen water per dag drinkt, heb je 41% minder kans op een hartaanval.

7. Je huid wordt zachter en schoner.

Water reinigt de huid en houdt het vocht op peil.

8. En je bespaart natuurlijk geld.

Water is veel goedkoper dan allerlei andere drankjes.

Let wel op dat je niet te veel water drinkt. Want dat is ook niet goed voor je.

