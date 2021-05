Droge hoofdhuid? Dít kun je er het beste tegen doen

Voelt jouw hoofdhuid continu ‘strak’ aan? En heb je vaak last van jeuk en schilfers? Dan is de kans groot dat je last hebt van een droge hoofdhuid. Maar wat kun je hier nu het beste tegen doen?

Wij vertellen er je hier alles over.

Advertentie

Droge hoofdhuid vs roos

Mensen met een droge hoofdhuid hebben vaak last van jeuk, een ‘strak’ gevoel en schilfers. Het is belangrijk dat je een droge hoofdhuid niet verwart met roos. Het belangrijkste verschil is dat je bij de eerste klacht last heb van schilfertjes die vaak droog en wit van kleur zijn, terwijl je bij roos schilfers hebt die meestal groter, vettig en (wit)geel van kleur zijn.